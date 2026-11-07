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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 7 November 2026: मार्केट की रुकावटें होंगी दूर, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 November 2026: मार्केट की रुकावटें होंगी दूर, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 November 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रीति योग से कारोबार में तरक्की के योग, फेस्टिव सीजन के बाद मिलेगी अच्छी खबर. नौकरी, परिवार, प्रेम और शनिवार के उपाय जानें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में 11वें भाव को आय, आर्थिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्क का कारक माना जाता है. 

चंद्रमा की इस स्थिति से आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे. वहीं आज बन रहा प्रीति योग कारोबार में आ रही रुकावटों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, कार्यस्थल और पारिवारिक रिश्तों में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो वृश्चिक राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

प्रीति योग से कारोबार की रुकावटें होंगी दूर: वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है. प्रीति योग बनने से बाजार में लंबे समय से आ रही रुकावटें दूर होने के संकेत हैं. कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं और परिवार का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

फेस्टिव सीजन के बाद मिलेगी अच्छी खबर: कारोबारियों को त्योहारों का सीजन समाप्त होने के बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. किसी पुराने व्यावसायिक प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. ऐसे में अपने काम को लेकर सक्रिय रहें और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें.

खास ऑफर्स से बढ़ेगी मार्केट में लोकप्रियता: फेस्टिव सीजन के दौरान आप अपने कारोबार में कुछ खास ऑफर्स और आकर्षक योजनाएं पेश कर सकते हैं. इससे ग्राहकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और बाजार में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है. ग्राहकों की जरूरतों को समझकर योजनाएं तैयार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

2. करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों को मिलेंगे आगे बढ़ने के मौके: वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी मेहनत और काम करने का तरीका अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है.

प्रोजेक्ट में टीमवर्क से मिलेगी सफलता: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए टीम के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा. अकेले काम करने के बजाय सहकर्मियों के सुझावों को महत्व दें. आपसी सहयोग से काम बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा.

गुस्से और अपमानजनक भाषा पर रखें नियंत्रण: कार्यस्थल पर किसी काम को लेकर आपका गुस्सा बढ़ सकता है. ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. गुस्से में किसी सहकर्मी या अधिकारी से अपमानजनक तरीके से बात करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. धैर्य और विनम्रता से परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

जीवनसाथी से बातचीत में रखें विनम्रता: वैवाहिक जीवन में आज आपको अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा. जीवनसाथी से बातचीत करते समय कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

बहन के साथ बढ़ेगा सामंजस्य: पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है. आपके और आपकी बहन के बीच आपसी तालमेल और समझ बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

छात्र पढ़ाई पर करें फोकस: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सामान्य विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा. परीक्षाओं को देखते हुए समय का सही इस्तेमाल करें. मनोरंजन और दूसरी गतिविधियों में जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचें. नियमित पढ़ाई और अभ्यास से बेहतर परिणाम पाने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य: आज का दिन सामान्य रह सकता है. हालांकि, कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच मानसिक तनाव से बचें. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 4.

वृश्चिक राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन वृश्चिक राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करके 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद शाम को शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ विनम्र व्यवहार करें और परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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