Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनचाही यात्राएं, गुप्त चिंताएं, मानसिक संवेदनशीलता, विरोधी षड्यंत्र व स्वास्थ्य संवेदनशीलता स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी अनचाही या अचानक आई यात्रा के कारण मन में चिंता और अज्ञात भय की स्थिति रह सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाने की सलाह दी जाती है. बिजनेस में किसी भी बाहरी व्यक्ति या साझेदार की प्लानिंग पर आंख मूंदकर अमल करने से बचें; हर पहलू पर पूरी तरह सोच-विचार अवश्य कर लें, अन्यथा कोई आपकी भावनाओं और भोलेपन का नाजायज फायदा उठा सकता है. इस समय किसी भी प्रकार की गैर-जरूरी व्यावसायिक यात्रा को स्थगित रखना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि यात्रा की व्यस्तता के चलते आपके कई पहले से तय महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं. बिजनेसमैन आज बाजार में पेशेवर मोर्चे पर उपजी समस्याओं, विवादों और आपसी झगड़ों को सुलझाने में ही उलझे रह सकते हैं; धैर्य और शांति से ही समाधान निकालें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने और मानसिक संयम बनाए रखने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को अपने भीतर पनप रही नकारात्मकता और हताशा पर तुरंत नियंत्रण करना होगा. वर्कप्लेस पर आपके काम करने के तरीके या किसी लापरवाही से आपके सीनियर अधिकारी नाखुश हो सकते हैं. सोचे हुए कार्य समय पर पूरे न होने के कारण मन में भारी टेंशन और तनाव रहेगा. ऑफिस में आपके गुप्त शत्रु और विरोधी (Enemies) आप पर हावी होने की ताक में रहेंगे; इसलिए हर कदम पर पूरी तरह अलर्ट रहें और किसी भी उकसावे में आए बिना धैर्य व समझदारी से अपने काम निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन भावनात्मक रूप से आहत करने वाला रह सकता है. संतान की किसी गलत हरकत, जिद्द या अनुशासनहीनता के कारण आपका मन दुखी हो सकता है, जिससे घर में आपसी सामंजस्य की कमी महसूस होगी. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में लवर का बदला हुआ या उपेक्षापूर्ण व्यवहार आपको मानसिक रूप से व्यथित और परेशान कर सकता है; आवेश में कोई प्रतिक्रिया न दें और बातचीत से बात सुलझाने की कोशिश करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन विशेष रूप से अपनी सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देने का है. जो छात्र अपने घर-परिवार से दूर रहकर हॉस्टल या दूसरे शहरों में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें अनियमित खान-पान के चलते एसिडिटी, गैस और अपच (Indigestion) जैसी पेट की गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं; बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण मानसिक तनाव, अज्ञात भय, अनिद्रा और पेट से संबंधित विकार (एसिडिटी/अपच) स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं. अनचाही यात्राओं से थकान बढ़ेगी. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, हल्का व घर का बना सुपाच्य भोजन लें, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, अनचाही यात्रा के भय व कार्यक्षेत्र के गुप्त शत्रुओं से रक्षा होगी और पारिवारिक विवादों में शांति आएगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों को यात्रा टालने की सलाह क्यों दी गई है?

Ans. अनचाही यात्रा से कई जरूरी काम रुक सकते हैं और समय व धन दोनों का नुकसान हो सकता है; फिलहाल यात्रा स्थगित रखें.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में विरोधियों से बचने के लिए क्या करना होगा?

Ans. नकारात्मकता छोड़ें, अपने काम की गुणवत्ता सुधारें, पूरी तरह अलर्ट रहें और किसी के उकसावे में न आकर धैर्य से काम करें.

Q3. आज बाहर रहकर पढ़ रहे छात्रों को स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखनी है?

Ans. अनियमित खान-पान से एसिडिटी और अपच की आशंका है; बाहर का खाना छोड़ें और सात्विक व हल्का आहार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.