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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, फोन व इंटरनेट से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, सटीक फैसलों की ऑफिस में होगी सराहना

आज का वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, फोन व इंटरनेट से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, सटीक फैसलों की ऑफिस में होगी सराहना

आज का वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, फोन व इंटरनेट से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, सटीक फैसलों की ऑफिस में सराहना! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, टेक्नोलॉजी, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास व ईश्वरीय कृपा स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (दसवें भाव) में प्रवेश करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली महसूस करेंगे और रुके हुए काम भाग्य के बल पर आसानी से गति पकड़ेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए डिजिटल साधनों से नए ऑर्डर, मुनाफे की निश्चिंतता और अच्छी खबर मिलने का रहेगा.

फोन व इंटरनेट से बड़े ऑर्डर: आधुनिक सूचना तकनीक के इस युग में बिजनेसमैन को फोन कॉल्स, ईमेल और इंटरनेट/सोशल मीडिया माध्यमों से काफी उचित व बड़े व्यावसायिक ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.

मुनाफे को लेकर चिंता मुक्त रहें: बिजनेस में लाभ या वित्तीय उतार-चढ़ाव को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है; आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है और आवक अच्छी बनी रहेगी.

न्यू बिजनेसमैन को खुशखबरी: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में धैर्य और संयम से काम लेना होगा; आज कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिलने से आपका मन प्रसन्नता और उमंग से भर जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सटीक फैसलों की सराहना, कामकाज की रुकावटें दूर होने और भाग्य के सहयोग का रहेगा.

सटीक फैसलों की सर्वत्र सराहना: एंप्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में पूरी तरह अनुकूल और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा; आपके द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण और सटीक फैसलों की प्रबंधन व उच्चाधिकारियों द्वारा सर्वत्र खुलकर सराहना की जाएगी.

रुकावटें दूर व अच्छी खबर: कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आ रही तकनीकी व प्रशासनिक रुकावटें पूरी तरह दूर होंगी; भाग्य का पूरा साथ मिलने से कोई सुखद व उत्साहवर्धक खबर प्राप्त होगी.

जूनियर्स पर व्यक्तिगत निगरानी रखें: ऑफिस में अपने सहकर्मियों (Co-workers) और कनिष्ठों (Juniors) की हर गतिविधि पर नजर रखना भी आवश्यक रहेगा; बेहतर यही होगा कि सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य आप अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में ही करवाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा माता-पिता के आशीर्वाद और आत्मबल में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

माता-पिता के विश्वास से बढ़ा आत्मविश्वास: परिवार में माता-पिता की आपसे बंधी आशाओं और उनके अटूट विश्वास के चलते आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में भारी बढ़ोतरी होगी.

घरेलू सामंजस्य: घर के बड़ों का स्नेह व मार्गदर्शन आपके मनोबल को बढ़ाएगा और परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन गुरु और कोच के मार्गदर्शन पर चलने का है. खेल जगत से जुड़े जातकों को अपने कोच (Coach) द्वारा दी गई सलाह और तकनीक के अनुसार ही नियमित प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए; अनुशासन ही आपकी जीत तय करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और भाग्य के सकारात्मक प्रभाव से मानसिक शांति, आंतरिक स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर शानदार रहेगा. हालांकि, स्क्रीन टाइम और फोन के अत्यधिक उपयोग से आंखों में सूखापन या थकान आ सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान लगाएं.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'बजरंग बाण' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से भाग्य की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होगी, सिद्ध व सर्वार्थसिद्धि योग से इंटरनेट व फोन से बड़े व्यावसायिक ऑर्डर मिलेंगे, नौकरी में सटीक फैसलों का मान बढ़ेगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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