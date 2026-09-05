Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन अवसर भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी भावनात्मक उतार-चढ़ाव, गुप्त चिंताएं, शारीरिक संवेदनशीलता, अप्रत्याशित बाधाएं व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके मन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव (Emotional Ups and Downs) की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य और आत्मसंयम से संभालना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और अनैतिक रास्तों से पूरी तरह दूर रहने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन इस समय किसी भी प्रकार के भारी जोखिम (Risk) वाले कार्यों, सट्टेबाजी या शॉर्टकट में अपना कीमती समय और धन बिल्कुल व्यर्थ न करें. ग्रह गोचर की स्थिति फिलहाल आपके अनुकूल न होने के कारण आपका ध्यान गलत या अवैध तरीकों से जल्दबाजी में पैसा कमाने की तरफ डाइवर्ट हो सकता है; ऐसी प्रवृत्तियों से पूरी तरह बचें, अन्यथा कानूनी या आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है. व्यापार में कुछ जटिल पेशेवर मुद्दों (Professional Issues) को लेकर आप दिनभर चिंतित रह सकते हैं; जल्दबाजी करने के बजाय इन मामलों को पूरी तरह शांत चित्त और धैर्यपूर्वक सुलझाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक संयम बनाए रखने और काम के दबाव को योजनाबद्ध तरीके से संभालने का रहेगा. इस वीकेंड पर नौकरीपेशा लोगों को अपने आधिकारिक कार्य समय पर पूरे न होने के कारण मानसिक तनाव और उलझन का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल में अभी कुछ दिक्कतें और चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी, जिसके चलते वर्कस्पेस पर तरह-तरह के उल्टे-सीधे और नकारात्मक विचारों से आपका मन अशांत रह सकता है; नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें. फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए इस समय शारीरिक तंदुरुस्ती और ऊर्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि संस्थान द्वारा दिए गए कठिन टारगेट्स को समय सीमा के भीतर पूरा करने का बड़ा जिम्मा आप पर रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. घर-परिवार में किसी अचानक उभरी समस्या या विवाद से आपको दो-दो हाथ करने पड़ सकते हैं; आवेश में आकर कोई निर्णय न लें. प्रेम संबंधों (Love Life) में यदि आप अपने पूर्व प्रेमी (Ex-Partner) के साथ दोबारा जुड़ने या बातचीत शुरू करने का सोच रहे हैं, तो बहुत अधिक सावधानी बरतें; पुरानी गलतियों और धोखे को नजरअंदाज करना आपको फिर से आहत कर सकता है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons / Players) के लिए आज का दिन शारीरिक सावधानी बरतने का है. अभ्यास और प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी अपनी पीठ (Back) और रीढ़ की हड्डी (Spine) में अचानक खिंचाव या तकलीफ महसूस कर सकते हैं. अभ्यास के दौरान गलत पोस्चर से बचें, वार्म-अप के बिना भारी व्यायाम न करें और दर्द होने पर तुरंत फिजियो की सलाह लें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण भावनात्मक अस्थिरता, रीढ़ व पीठ का दर्द और अत्यधिक तनाव से सेहत प्रभावित हो सकती है. अपने मन को शांत रखने के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरु मंत्र का जप करें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और सात्विक आहार ग्रहण करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा/सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और वरिष्ठों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, काले वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, गलत प्रवृत्तियों से रक्षा होगी, कार्यक्षेत्र का तनाव मिटेगा और शारीरिक कष्टों में राहत मिलेगी.

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