Vrishchik Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जनकल्याण, सामाजिक प्रतिष्ठा, नीतिगत निर्णय व दूरदर्शिता स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर परोपकार और दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना प्रबल रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ, परिधान कारोबार में बंपर कमाई और विस्तार टालने का रहेगा.

जबरदस्त आर्थिक लाभ से बढ़ेगी साख: बिजनेसमैन को अप्रत्याशित और बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं; इससे बाजार में आपकी वित्तीय साख और प्रतिष्ठा में जोरदार इजाफा होगा.

किड्स व यंग कपड़ों के व्यापार में मुनाफा: रेडीमेड गारमेंट्स, विशेषकर बच्चों (Kids) और युवा पीढ़ी के कपड़ों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को बहुत अच्छी कमाई और भारी मुनाफा मिलने के प्रबल आसार हैं.

व्यवसाय विस्तार श्राद्ध बाद करें: वर्तमान में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) चलने के कारण नया व्यवसाय या शाखा विस्तार शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है; इसके अलावा अवांछित व अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं, अन्यथा आपका मासिक बजट डगमगा सकता है.

सामाजिक स्थिति में वृद्धि: जनहित के कार्यों और व्यापारिक ईमानदारी के बल पर समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों के सहयोग, गलतियों से बचने की सावधानी और व्यवहार कुशलता से करियर की समस्याएं सुलझाने का रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग: ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जटिल और अटके हुए आधिकारिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे.

काम में गलती से डांट की आशंका: एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने काम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी; किसी महत्वपूर्ण फाइल या डेटा में छोटी सी चूक होने पर बॉस या उच्चाधिकारियों की तीखी डांट का सामना करना पड़ सकता है, अतः हर काम को री-चेक करें.

व्यवहार कुशलता से समस्याओं का निवारण: करियर से जुड़ी कुछ पुरानी समस्याओं का निवारण होगा; अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के दम पर आप कार्यस्थल की नकारात्मक परिस्थितियों पर पूरी तरह काबू पा लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा घरेलू जिम्मेदारियों और जीवनसाथी के साथ तालमेल की मांग कर रहा है.

जीवनसाथी की नाराजगी से बचें: अपनी नियमित दिनचर्या, घरेलू कामों या वादों को समय पर पूरा करने में असमर्थता आपके जीवनसाथी को नाराज कर सकती है; उनकी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार से अपनी स्थिति समझाएं.

पारिवारिक शांति: घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और धार्मिक सोच से परिवार में सद्भाव बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अटूट लगन और परिश्रम का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण ऊर्जा के साथ सक्रिय रहेंगे; आज आपकी कड़ी मेहनत और लगन के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अव्यवस्थित दिनचर्या और भागदौड़ के चलते पैरों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. समय पर पौष्टिक भोजन लें, दिनचर्या को अनुशासित रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बिल्वपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से जनकल्याण और भाग्य का बल मिलेगा, लक्ष्मी व गजकेसरी योग से परिधान कारोबार में भारी मुनाफा होगा, ऑफिस की गलतियों से बचाव होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

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