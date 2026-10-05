Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा

आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा

आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण, कपड़ों के व्यापार में बंपर मुनाफा, ऑफिस में डांट से रहें सतर्क! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जनकल्याण, सामाजिक प्रतिष्ठा, नीतिगत निर्णय व दूरदर्शिता स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर परोपकार और दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना प्रबल रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
धर्म
आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार
आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
धर्म
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ, परिधान कारोबार में बंपर कमाई और विस्तार टालने का रहेगा.

जबरदस्त आर्थिक लाभ से बढ़ेगी साख: बिजनेसमैन को अप्रत्याशित और बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं; इससे बाजार में आपकी वित्तीय साख और प्रतिष्ठा में जोरदार इजाफा होगा.

किड्स व यंग कपड़ों के व्यापार में मुनाफा: रेडीमेड गारमेंट्स, विशेषकर बच्चों (Kids) और युवा पीढ़ी के कपड़ों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को बहुत अच्छी कमाई और भारी मुनाफा मिलने के प्रबल आसार हैं.

व्यवसाय विस्तार श्राद्ध बाद करें: वर्तमान में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) चलने के कारण नया व्यवसाय या शाखा विस्तार शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है; इसके अलावा अवांछित व अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं, अन्यथा आपका मासिक बजट डगमगा सकता है.

सामाजिक स्थिति में वृद्धि: जनहित के कार्यों और व्यापारिक ईमानदारी के बल पर समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों के सहयोग, गलतियों से बचने की सावधानी और व्यवहार कुशलता से करियर की समस्याएं सुलझाने का रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग: ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जटिल और अटके हुए आधिकारिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे.

काम में गलती से डांट की आशंका: एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने काम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी; किसी महत्वपूर्ण फाइल या डेटा में छोटी सी चूक होने पर बॉस या उच्चाधिकारियों की तीखी डांट का सामना करना पड़ सकता है, अतः हर काम को री-चेक करें.

व्यवहार कुशलता से समस्याओं का निवारण: करियर से जुड़ी कुछ पुरानी समस्याओं का निवारण होगा; अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के दम पर आप कार्यस्थल की नकारात्मक परिस्थितियों पर पूरी तरह काबू पा लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा घरेलू जिम्मेदारियों और जीवनसाथी के साथ तालमेल की मांग कर रहा है.

जीवनसाथी की नाराजगी से बचें: अपनी नियमित दिनचर्या, घरेलू कामों या वादों को समय पर पूरा करने में असमर्थता आपके जीवनसाथी को नाराज कर सकती है; उनकी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार से अपनी स्थिति समझाएं.

पारिवारिक शांति: घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और धार्मिक सोच से परिवार में सद्भाव बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अटूट लगन और परिश्रम का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण ऊर्जा के साथ सक्रिय रहेंगे; आज आपकी कड़ी मेहनत और लगन के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अव्यवस्थित दिनचर्या और भागदौड़ के चलते पैरों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. समय पर पौष्टिक भोजन लें, दिनचर्या को अनुशासित रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बिल्वपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से जनकल्याण और भाग्य का बल मिलेगा, लक्ष्मी व गजकेसरी योग से परिधान कारोबार में भारी मुनाफा होगा, ऑफिस की गलतियों से बचाव होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
धर्म
आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार
आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
धर्म
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
इंडिया
निगम पार्षद ने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा इस्तीफा, मेयर ने किया डिलीट, क्या कहा?
BJP की महिला नेता ने व्हाट्सएप पर भेजा इस्तीफा, मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
एग्रीकल्चर
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget