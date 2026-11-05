Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, उपलब्धि, बड़े भाई-बहन व सामाजिक दायरा) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपके स्वभाव में थोड़ी चंचलता और उमंग देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही आय और प्रभाव के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, जिससे बाजार में आपका वर्चस्व मजबूत होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग का प्रभाव

अशुभ योग: एकादश भाव के चंद्रमा पर सामान्य उतार-चढ़ाव, बड़ा दोष नहीं

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान जोखिम भरे वित्तीय कार्यों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Disputes)

मार्केट में पकड़ मजबूत, विरोधियों का पक्ष कमजोर: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद फलदायी रहने वाला है. बाजार में आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रु कमजोर पड़ेंगे, जिससे आप अपनी स्थिति व साख को और अधिक मजबूत कर पाएंगे. लेबर डीलरशिप और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कारोबारियों को पूर्व में किए गए कार्यों से बेहतरीन आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

नई जगह की तलाश पूरी, विस्तार के अवसर: यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी नई दुकान, ऑफिस या व्यावसायिक स्थान की तलाश में थे, तो आज आपकी खोज पूरी हो सकती है. सही लोकेशन मिलने से भविष्य में व्यापारिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Target)

दैनिक कार्यों में प्रगति, शुभ समाचार की प्राप्ति: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन सकारात्मक रहेगा. वर्कप्लेस पर दैनिक कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और कोई महत्वपूर्ण अधूरा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है. करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलने के भी मजबूत योग हैं.

डीलर या ग्राहक से शिकायत की आशंका, सतर्क रहें: फील्ड वर्क या सेल्स से जुड़े एम्प्लॉयड लोगों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. मार्केट में कोई डीलर या ग्राहक किसी प्रोडक्ट की खामी को लेकर नाराजगी जता सकता है या खरी-खोटी सुना सकता है. ऐसी स्थिति में शांत रहकर पेशेवर तरीके से समस्या का समाधान निकालें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

परिवार में सुख-शांति, बच्चों के साथ बीतेगा समय: पारिवारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख, सौहार्द और शांति के संकेत हैं. आज आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे और उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे. संतान के साथ यह समय आपको मानसिक सुकून और खुशी प्रदान करेगा.

लंबित कार्यों को पूरा करेंगे छात्र, पढ़ाई में निरंतरता: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी आज अपने पुराने पेंडिंग असाइनमेंट्स और पेंडिंग सिलेबस को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. अध्ययन के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए प्रातः काल भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले कनेर के फूल व केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें और मस्तक पर हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं.

किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को चने की दाल, बेसन के लड्डू, केला या पीला वस्त्र दान करें. इससे आय के स्रोतों में निरंतर वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

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