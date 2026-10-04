Vrishchik Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनचाही बाधाएं, आंतरिक उथल-पुथल, गोपनीयता, कर्मचारियों से तालमेल व सतर्कता स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण कुछ अनचाहे फलों या अप्रत्याशित परिणामों की प्राप्ति होते-होते रुक सकती है; इसलिए आज का दिन अत्यधिक धैर्य, सावधानी और संतुलन बनाए रखने का है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए कर्मचारियों के साथ समन्वय, डीलरों से सतर्कता और धैर्यपूर्वक संचालन का रहेगा.

कर्मचारियों के साथ तालमेल जरूरी: व्यावसायिक स्थल (दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस) पर कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने और अपने कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना बेहद जरूरी है; किसी भी मतभेद को संवाद से सुलझाएं.

न्यू बिजनेसमैन को डीलर से धोखे की आशंका: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में किसी नए डीलर या सप्लायर से धोखा मिलने की आशंका बन सकती है; बिना पूरी जांच-पड़ताल और पुख्ता कागजी अनुबंध के कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें.

धैर्य और संयम से लें काम: व्यापार में मौजूदा उतार-चढ़ाव भरी परिस्थितियों को देखते हुए जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा फैसला न लें; धैर्य और संयम बनाए रखना ही कारोबार की सुरक्षा के लिए बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यशैली में स्थिरता, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखने का रहेगा.

कार्यशैली में बेवजह बदलाव से बचें: नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर अपने काम करने के स्थापित तरीके में अकारण बदलाव लाने की कोशिश न करें; जो रूटीन व्यवस्था पहले से काम कर रही है, उसी पर टिके रहें.

व्यर्थ की चिंता व चिड़चिड़ापन: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर बेवजह की मानसिक चिंताएं घेर सकती हैं; यह स्थिति आपके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना सकती है, जिससे बचने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं.

ऑफिस पॉलिटिक्स से प्रोजेक्ट छूटने का खतरा: प्रतिकूल ग्रह गोचर के चलते एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस की आंतरिक राजनीति (Office Politics) में फंस सकते हैं; इसके चलते आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से अलग या किनारा करना पड़ सकता है, अतः गुटबाजी से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में शांति बनाए रखने और पार्टनर की भावनाओं के सम्मान का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक वातावरण में तनाव: घरेलू वातावरण बहुत सुखद न रहने के कारण मन थोड़ा अशांत और परेशान रह सकता है; घर के मामलों में शांत रहकर बात को बढ़ने न दें.

लवर की भावनाओं की कद्र करें: प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर या लवर की भावनाओं की पूरी कद्र करें; उनकी बातों की अनदेखी करने से आपसी रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन निरंतर प्रयास जारी रखने का है. भविष्य में सर्वोत्तम और मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी तैयारी में तनिक भी ढिलाई न बरतें और पूरी निष्ठा के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आठवें भाव के चंद्रमा और मानसिक चिंताओं के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, पेट में गैस या थकान महसूस हो सकती है. दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के लोटे से जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा हरी सब्जियों का दान करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली अड़चनें और चिड़चिड़ापन शांत होगा, व्यापारिक धोखे से बचाव होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का प्रभाव खत्म होगा और मन में शांति आएगी.

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