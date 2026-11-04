Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, व्यवसाय, सामाजिक पद-प्रतिष्ठा व पिता) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

दशम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आप कार्यक्षेत्र में लोगों के स्वभाव व उनकी भावनाओं को बहुत बारीकी से भांप सकेंगे. हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण कार्यस्थल पर हो रही अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखने की सलाह दी जाती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Partnership)

पार्टनरशिप के नए प्रस्ताव, नए नियम नहीं रोकेंगे राह: व्यापारिक मोर्चे पर कुछ नई सरकारी गाइडलाइंस या व्यावसायिक नियम शुरुआत में थोड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी समझदारी से उनका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे. ब्रह्म और ऐन्द्र योग के निर्माण से बिजनेस में साझेदारी (Partnership) के बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ाएंगे.

पैसा वसूल साबित होगी बिजनेस ट्रैवलिंग: त्योहारी सीजन के चलते व्यापार से जुड़ी यात्राएं (Business Trips) अत्यंत फलदायी और 'पैसा वसूल' साबित होंगी. नए सप्लायर्स और बड़े खरीदारों से मुलाकात होने से कारोबार में धन प्रवाह तेज होगा.

करियर और नौकरी (Career & Employment)

ऑफिस पॉलिटिक्स से बनाएं दूरी, सिर्फ काम पर रखें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहद सजग रहना होगा. ऑफिस में चल रही राजनीति, कानाफूसी या किसी विवाद में अपनी राय देने से बचें; अपने काम से काम रखना ही आपकी साख को सुरक्षित रखेगा.

बेरोजगारों को मिलेगा जॉइनिंग लेटर, बढ़ेगा उत्साह: लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं (Unemployed Persons) के लिए आज का दिन शानदार खबर लेकर आ सकता है. किसी प्रतिष्ठित संस्थान से ऑफर या जॉइनिंग लेटर मिलने से करियर की नई शुरुआत होगी और आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

अपनों से लंबी बातचीत, सोशल मीडिया पर सक्रियता: दूर रह रहे परिजनों और सगे-संबंधियों से फोन पर लंबी बातचीत होगी, जिससे मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. पुराने दोस्तों से सोशल मीडिया के जरिए संवाद फिर से जीवंत होगा. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए दिन के कुछ पल एकांत और ध्यान (Meditation) में जरूर बिताएं.

छात्र संभालकर रखें अपने नोट्स, समय प्रबंधन जरूरी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपनी अध्ययन सामग्री व नोट्स को व्यवस्थित रखें, ताकि अंतिम समय पर उन्हें खोजने में ऊर्जा और समय नष्ट न हो. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस मानसिक शांति बनाए रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और दशम भाव में स्थित ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल और लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का स्मरण करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी, करियर में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

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