Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, संकट, गुप्त शत्रु व अचानक उतार-चढ़ाव स्थान) में मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

अष्टम चंद्रमा के कारण दिन मानसिक उथल-पुथल और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा रह सकता है. रिश्तेदारों से वैचारिक मतभेद या अलगाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (8वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (नवीन निवेश व अनुबंध करने से पूरी तरह बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

पार्टनरशिप और डील्स में धोखे की आशंका: पुरानी व्यापारिक साझेदारी में कानूनी विवाद उभरने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ किसी भी गुप्त सौदेबाजी से बचें, क्योंकि पारदर्शिता न रखने पर बड़ा वित्तीय नुकसान या विश्वासघात हो सकता है.

मुनाफे को लेकर विवाद संभव: त्योहारी सीजन के दौरान अचानक डीलरों या सप्लायरों के साथ प्रॉफिट मार्जिन को लेकर तकरार हो सकती है. बाजार में उतार-चढ़ाव रहने से वित्तीय चिंताएं बढ़ सकती हैं; किसी भी कागजी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर विवाद और तनाव: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में संयम बरतने की सख्त जरूरत है. ऑफिस में किसी सहयोगी से बहस इतनी बढ़ सकती है कि नौबत हाथापाई तक आ जाए; इसलिए शांत रहें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

गपशप में समय नष्ट न करें: दफ्तर की राजनीति और फिजूल की बातों में वक्त गंवाने से आपके पेंडिंग काम रुक सकते हैं, जिसका असर आपकी वार्षिक समीक्षा पर पड़ सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक तालमेल में कमी: घरेलू जीवन में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं. जीवनसाथी की गतिविधियों या अनैतिक आकर्षण पर नजर बनाए रखें और बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करें.

छात्रों में भटकाव की स्थिति: खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन निराशाजनक रह सकता है. एकाग्रता में कमी महसूस होगी; मनोबल गिरने न दें और निरंतर अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है; वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय: अष्टम भाव के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने के लिए आज सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. शनिवार शाम को शनिदेव को काले उड़द और नीले पुष्प अर्पित कर छाया दान (सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान) करें.

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