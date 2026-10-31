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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: व्यापारिक पार्टनरशिप में सावधानी रखें, ऑफिस विवाद से बचें; धैर्य रखें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: व्यापारिक पार्टनरशिप में सावधानी रखें, ऑफिस विवाद से बचें; धैर्य रखें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: 8वें चंद्रमा के प्रभाव से वृश्चिक राशि वाले सतर्क रहें. पार्टनरशिप में कानूनी विवाद से बचाव, ऑफिस में संयम और शनिवार के सुरक्षात्मक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 31 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, संकट, गुप्त शत्रु व अचानक उतार-चढ़ाव स्थान) में मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

अष्टम चंद्रमा के कारण दिन मानसिक उथल-पुथल और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा रह सकता है. रिश्तेदारों से वैचारिक मतभेद या अलगाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (8वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (नवीन निवेश व अनुबंध करने से पूरी तरह बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)
पार्टनरशिप और डील्स में धोखे की आशंका: पुरानी व्यापारिक साझेदारी में कानूनी विवाद उभरने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ किसी भी गुप्त सौदेबाजी से बचें, क्योंकि पारदर्शिता न रखने पर बड़ा वित्तीय नुकसान या विश्वासघात हो सकता है.

मुनाफे को लेकर विवाद संभव: त्योहारी सीजन के दौरान अचानक डीलरों या सप्लायरों के साथ प्रॉफिट मार्जिन को लेकर तकरार हो सकती है. बाजार में उतार-चढ़ाव रहने से वित्तीय चिंताएं बढ़ सकती हैं; किसी भी कागजी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)
वर्कप्लेस पर विवाद और तनाव: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में संयम बरतने की सख्त जरूरत है. ऑफिस में किसी सहयोगी से बहस इतनी बढ़ सकती है कि नौबत हाथापाई तक आ जाए; इसलिए शांत रहें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

गपशप में समय नष्ट न करें: दफ्तर की राजनीति और फिजूल की बातों में वक्त गंवाने से आपके पेंडिंग काम रुक सकते हैं, जिसका असर आपकी वार्षिक समीक्षा पर पड़ सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)
पारिवारिक तालमेल में कमी: घरेलू जीवन में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं. जीवनसाथी की गतिविधियों या अनैतिक आकर्षण पर नजर बनाए रखें और बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करें.

छात्रों में भटकाव की स्थिति: खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन निराशाजनक रह सकता है. एकाग्रता में कमी महसूस होगी; मनोबल गिरने न दें और निरंतर अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है; वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय: अष्टम भाव के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने के लिए आज सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. शनिवार शाम को शनिदेव को काले उड़द और नीले पुष्प अर्पित कर छाया दान (सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान) करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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