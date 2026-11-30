Aaj Ka Vrishchik Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, पिता और सामाजिक सम्मान स्थान) में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र को पूरी तरह सक्रिय रखेगा. लेकिन, ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि अगर आप किसी गलत मार्ग या अनैतिक कार्यों की ओर झुकते हैं, तो कामकाज में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ईमानदारी और सही रणनीति से आगे बढ़ने पर आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण प्रारंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा, इसलिए कार्यस्थल पर जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति से बचें.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का साया रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस विस्तार, पूंजी प्रबंधन और स्टॉक रणनीति (Business Expansion & Capital Management)

बैंक लोन होगा मंजूर, पर अपनी पूंजी का उपयोग करना रहेगा श्रेष्ठ: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब दशम भाव (कर्म स्थान) में चंद्रमा का गोचर हो और साथ में ऐन्द्र, गजकेसरी व लक्ष्मी योग बनें, तो व्यापारिक विस्तार और संसाधनों की वृद्धि के प्रबल योग निर्मित होते हैं.

अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई मशीनरी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज बैंक लोन (Bank Loan) आसानी से मंजूर हो सकता है. लेकिन, ग्रहों की सलाह यही है कि कर्ज लेने के बजाय अपनी संचित पूंजी का ही सदुपयोग करके बिजनेस की प्रगति को रफ्तार देने का प्रयास करें.

कस्टमर फीडबैक के आधार पर करें स्टॉक मैनेजमेंट: व्यापार में मुनाफा बढ़ाने के लिए आज ग्राहकों की मांग (Customer Demand) और उनके फीडबैक को गंभीरता से लें. उसी के अनुसार अपने स्टॉक को स्टोर और व्यवस्थित करने का प्रयास करें.

2. करियर में बदलाव, मार्केटिंग लक्ष्य और उपलब्धियां (Career Growth & Marketing Targets)

वर्कप्लेस के बदलाव होंगे फायदेमंद, बनेंगे खास उपलब्धियों के योग: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के कार्यस्थल पर हो रहे हालिया बदलाव (Changes) आज आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित होंगे. आपके लिए विशेष उपलब्धियां हासिल करने के योग बन रहे हैं, इसलिए अपने समय का उचित उपयोग करें और अवसरों को हाथ से न जाने दें.

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सेहत पर देना होगा ध्यान: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन आज अपने टारगेट और सफलता को पाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे. काम के प्रति आपका यह जुनून सराहनीय है, लेकिन भागदौड़ के बीच अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें.

3. पारिवारिक तालमेल और विद्यार्थियों के लिए सलाह (Family Harmony & Student Focus)

स्वभाव में लाएं लचीलापन, बेवजह की दखलंदाजी से बचें: पारिवारिक मामलों में आज जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी न करें. घर की व्यवस्था को सुचारू और शांत बनाए रखने के लिए दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं के स्वभाव में थोड़ा बदलाव और विनम्रता लाना बेहद जरूरी है.

स्टूडेंट्स अब पढ़ाई को लेकर हो जाएं गंभीर: जो विद्यार्थी (Students) अभी तक अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह या कम गंभीर थे, उन्हें आज से ही पूरी तरह सीरियस हो जाना चाहिए. समय रहते की गई मेहनत ही आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दिलाएगी.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

सोमवार, दशम चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और सुबह 09:42 के बाद बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने तथा गजकेसरी व लक्ष्मी योग के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा बिल्वपत्र अर्पित करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, चीनी या लाल फल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, ग्रहण दोष का नकारात्मक असर समाप्त होगा और करियर व व्यापार में निरंतर उन्नति प्राप्त होगी.

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