Vrishchik Rashifal 3 September 2026: 7वें उच्च चंद्रमा से मजबूत होगी दांपत्य की बॉन्डिंग, बढ़-चढ़कर करें सौदे
Vrishchik Rashifal 3 September 2026: 7वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि के दांपत्य में मधुरता, नए बिजनेस सौदों में मिलेगा बंपर लाभ! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.
चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, व्यापारिक विस्तार, पब्लिक डीलिंग व नए सौदे स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आपसी समझ, प्रेम और बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बाजार में अपनी क्षमता साबित करने और बढ़-चढ़कर नए सौदे हासिल करने का रहेगा. बिजनेसमैन को बाजार में एक शानदार अवसर हाथ लगेगा; इस मौके को भुनाते हुए मार्केट में अपनी पूरी क्षमता, विश्वसनीयता और योग्यता का जोरदार प्रदर्शन करें. कामकाज में भरपूर मुनाफा होने के प्रबल योग हैं, इसलिए आज निडर होकर और बढ़-चढ़कर व्यापारिक सौदे करें. आपकी आवश्यकतानुसार सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ और संतुलित बनी रहेगी. यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट, नई शुरुआत या बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक या शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ के चौघड़िया में) काम शुरू करना आपके लिए सबसे अधिक प्रॉफिटेबल साबित होगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कंपनी को बड़ा लाभ दिलाने और फेस्टिवल मार्केट ट्रेंड्स के सिलसिले में यात्रा करने का रहेगा. नौकरीपेशा व्यक्तियों द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने से आपकी कंपनी या संस्थान को भरपूर वित्तीय फायदा होगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बाजार के नए ट्रेंड्स को समझने के लिए एंप्लॉयड पर्सन को आधिकारिक तौर पर यात्राएं (Official Travelling) करनी पड़ सकती हैं. हालांकि, दफ्तर में सहकर्मी मित्रों के साथ व्यर्थ की गपशप और हंसी-मजाक में अपना कीमती समय बर्बाद करने से बचें; अपने पेशेवर लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें ताकि काम समय पर निपट सके.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
दांपत्य और प्रेम जीवन के लिहाज से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली और आनंददायक सिद्ध होगा. दांपत्य जीवन में शुभ ग्रहों का भरपूर साथ मिलने से आपकी वैवाहिक लाइफ बेहद शानदार, रोमांटिक और सुखद गुजरेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस और खान-पान पर कड़ा नियंत्रण रखने का है. आपको बाहर के तले-भुने, बासी और अस्वास्थ्यकर खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए; खान-पान में की गई तनिक भी लापरवाही आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई, रियाज और प्रैक्टिस पर पड़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा के संचरण से मानसिक उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. बाहर की आधिकारिक यात्रा और फेस्टिव सीजन की भागदौड़ के बीच पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और पूरी नींद लें.
शुभ रंग: रेड (लाल)
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और संकटमोचन हनुमान जी का स्मरण करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और नए व्यापारिक सौदों में अपार मुनाफा हासिल होगा.
FAQs
Q1. 3 सितंबर 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य शुभ चौघड़िया में नया काम शुरू करना अत्यंत लाभदायक रहेगा.
Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किस बात से बचना चाहिए?
Ans. ऑफिस में दोस्तों के साथ व्यर्थ गपशप में समय बर्बाद न करें और फेस्टिव सीजन की ऑफिशियल यात्राओं को गंभीरता से पूरा करें.
Q3. आज वृश्चिक राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को स्वास्थ्य के लिए क्या निर्देश है?
Ans. बाहर के अनहेल्दी खाने से पूरी तरह परहेज करें ताकि सेहत दुरुस्त रहे और नियमित अभ्यास में कोई रुकावट न आए.