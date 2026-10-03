Scorpio Horoscope Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावटें, आकस्मिक चुनौतियां, मानसिक उथल-पुथल, वित्तीय सतर्कता व शोध स्थान) में संचरण करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अचानक आने वाली अनेक विपत्तियों, बाधाओं और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए हर कदम पर अत्यंत सतर्क और धैर्यवान बने रहने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अहम फैसले टालने, डिलीवरी में रुकावट और मार्केट की उथल-पुथल से बचने का रहेगा.

महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित रखें: व्यापारिक परिस्थितियों में आज कोई बड़ा सुधार दिखने की संभावना कम है; इसलिए कोई भी नया या बड़ा फैसला बहुत सोच-विचारकर लें. वर्तमान ग्रह स्थिति को देखते हुए बेहतर यही होगा कि अपने अति-महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित ही रखें.

ऑर्डर पूरा करने में देरी की आशंका: किसी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मध्यस्थता या मदद से आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल तो सकते हैं; परंतु आंतरिक संसाधनों या माल की कमी के चलते आप उन्हें तय समय सीमा पर पूरा करने में कठिनाई महसूस करेंगे.

न्यू बिजनेसमैन मानसिक पीड़ा से बचें: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में चल रही अप्रत्याशित उथल-पुथल के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव का अनुभव हो सकता है; घबराएं नहीं और जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिले-जुले परिणाम, जॉब स्विच टालने, बढ़ते खर्च और पद में फेरबदल से आत्मविश्वास संभालने का रहेगा.

काम में मिले-जुले नतीजे: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में मिले-जुले नतीजे हासिल होंगे; मेहनत के अनुपात में तात्कालिक फल कम मिल सकता है.

जॉब स्विच करने की योजना अभी रोकें: यदि आप वर्तमान नौकरी छोड़कर नई कंपनी में जॉब स्विच (Job Switch) करने की योजना बना रहे हैं, तो इस कदम के लिए अभी रुक जाना ही समझदारी होगी; अनुकूल और बेहतर समय की प्रतीक्षा करें.

खर्चों में बढ़ोतरी से परेशानी: नौकरीपेशा जातकों के व्यक्तिगत और घरेलू खर्चों (Expenditures) में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके बजट को बिगाड़कर परेशानी का कारण बनेगी.

टीम में पद फेरबदल से आत्मविश्वास न खोएं: कार्यस्थल पर आंतरिक री-स्ट्रक्चरिंग के चलते किसी एंप्लॉयड पर्सन को टीम में हायर पोस्ट से लो पोस्ट पर स्थानांतरित किया जा सकता है; इससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, किंतु इसे सीखने का अवसर मानकर धैर्य बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा संयुक्त परिवार के सुख और प्रेम जीवन में कमी का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक आनंद में बाधा: घरेलू परिस्थितियों और वैचारिक मतभेदों के चलते आप संयुक्त परिवार के स्वाभाविक सुख और आनंद का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे; मन थोड़ा खिन्न रह सकता है.

प्रेम जीवन में दिनमान कमजोर: लव लाइफ के लिहाज से आज दिनमान कमजोर रहेगा; प्रेमी युगल किसी भी पुरानी या संवेदनशील बात पर बहस करने से बचें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आलस्य और सुस्ती से जूझने का है. ऊर्जा के अभाव के कारण छात्र, कलाकार और खिलाड़ी पूरे दिन सुस्त और अनिच्छुक रह सकते हैं, जिससे दिनचर्या प्रभावित होगी; खुद को प्रेरित रखने के लिए हल्का व्यायाम करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आठवें भाव के चंद्रमा के कारण पेट में ऐंठन, गैस, अनिद्रा, जोड़ों में दर्द या कमजोरी की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज करें, पर्याप्त पानी पिएं और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 8वें चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां और संकट शांत होंगे, कार्यक्षेत्र में पद का संतुलन बना रहेगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और पारिवारिक शांति प्राप्त होगी.

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