Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, पद-प्रतिष्ठा, पिता और कार्यक्षेत्र का स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

दशम भाव कर्म प्रधान होता है; यहां गलत प्रवृत्तियों और शॉर्टकट से दूर रहकर ईमानदारी से किया गया परिश्रम आपको व्यावसायिक सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

अहम व्यावसायिक निर्णय और जबरदस्त मुनाफा: आज बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुहर लगाने के लिए दिन बेहद मुफीद है. आपकी अपेक्षा के अनुरूप मनचाहा वित्तीय लाभ हाथ लगेगा.

मार्केटिंग टारगेट पूरे होने की खुशी: फेस्टिव सीजन में अपनी सेल्स और मार्केटिंग की योजनाओं को तय समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे बाजार में आपकी धाक जमेगी. भागदौड़ भरी दिनचर्या भविष्य की मजबूत नींव रखेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

स्किल डेवलपमेंट पर दें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है. कार्यस्थल पर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए आपको नई तकनीक और स्किल्स सीखने पर बल देना होगा.

पॉजिटिव एटीट्यूड से जीत: अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर आप दफ्तर की सबसे विषम परिस्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

घर-परिवार में उल्लास व परोपकार: परिवार के साथ आनंदमय समय बीतेगा. आप अपनों की खुशी के साथ-साथ समाज के किसी वंचित वर्ग की सहायता करने की योजना भी बनाएंगे.

विद्यार्थी व कलाकार: प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और कला क्षेत्र से जुड़े युवा अपने हुनर को तराशने में पूरा ध्यान लगाएंगे.

स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण शारीरिक थकान रह सकती है. गर्दन और कंधों की जकड़न से बचने के लिए समय पर विश्राम लें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष उपाय:

मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. बंदरों या जरूरतमंदों को गुड़-चना खिलाएं. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और आत्मविश्वास में अपार वृद्धि होगी.

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