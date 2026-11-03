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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल! 10वें चंद्रमा का प्रभाव, फेस्टिव सीजन में सेल्स टारगेट पूरा, करियर में स्किल अपग्रेड, पारिवारिक सुख व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, पद-प्रतिष्ठा, पिता और कार्यक्षेत्र का स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

दशम भाव कर्म प्रधान होता है; यहां गलत प्रवृत्तियों और शॉर्टकट से दूर रहकर ईमानदारी से किया गया परिश्रम आपको व्यावसायिक सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

अहम व्यावसायिक निर्णय और जबरदस्त मुनाफा: आज बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुहर लगाने के लिए दिन बेहद मुफीद है. आपकी अपेक्षा के अनुरूप मनचाहा वित्तीय लाभ हाथ लगेगा.

मार्केटिंग टारगेट पूरे होने की खुशी: फेस्टिव सीजन में अपनी सेल्स और मार्केटिंग की योजनाओं को तय समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे बाजार में आपकी धाक जमेगी. भागदौड़ भरी दिनचर्या भविष्य की मजबूत नींव रखेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

स्किल डेवलपमेंट पर दें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है. कार्यस्थल पर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए आपको नई तकनीक और स्किल्स सीखने पर बल देना होगा.

पॉजिटिव एटीट्यूड से जीत: अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर आप दफ्तर की सबसे विषम परिस्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

घर-परिवार में उल्लास व परोपकार: परिवार के साथ आनंदमय समय बीतेगा. आप अपनों की खुशी के साथ-साथ समाज के किसी वंचित वर्ग की सहायता करने की योजना भी बनाएंगे.

विद्यार्थी व कलाकार: प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और कला क्षेत्र से जुड़े युवा अपने हुनर को तराशने में पूरा ध्यान लगाएंगे.

स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण शारीरिक थकान रह सकती है. गर्दन और कंधों की जकड़न से बचने के लिए समय पर विश्राम लें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष उपाय:

मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. बंदरों या जरूरतमंदों को गुड़-चना खिलाएं. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और आत्मविश्वास में अपार वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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