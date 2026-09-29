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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे

आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे

आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 03:02 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी स्वास्थ्य विकार, शारीरिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता, ऑनलाइन कार्य व विदेशी संपर्क स्थान) में संचरण करेंगे. 6ठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज अत्यधिक भागदौड़ या मौसमी बदलाव के कारण शारीरिक तनाव (Physical Stress) और थकान का अनुभव हो सकता है; इसलिए सेहत को प्राथमिकता दें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन विस्तार, अंतरराष्ट्रीय पूछताछ और अटके कार्यों के संपन्न होने का रहेगा.

हर्षण व सर्वाअमृत योग का लाभ: इन अत्यंत शुभ योगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय से संबंधित कोई लंबे समय से रुका हुआ या पेंडिंग कार्य आज सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

ऑनलाइन बिजनेस से बड़ा ऑर्डर: अपने पारंपरिक व्यापार को डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने से दूरदराज के क्षेत्रों या अन्य शहरों से बड़े और महत्वपूर्ण ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना है; आपकी पिछली मेहनत के उचित व मुनाफेदार परिणाम सामने आएंगे.

विदेशी व्यापार में पूछताछ: फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार, निर्यात या अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स) से जुड़े जातकों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में नई व्यावसायिक पूछताछ (Enquiries) काफी बढ़ेंगी, जो आगे चलकर बड़े अनुबंधों का रूप ले सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों की अधिकता, समय प्रबंधन और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने का रहेगा.

ऑफिस में जिम्मेदारी में इजाफा: कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन की आधिकारिक जिम्मेदारियों और वर्कलोड में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है; उच्च प्रबंधन आपके काम पर पैनी नजर रखेगा.

मार्केटिंग वालों के लिए सतर्कता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन का अत्यधिक व्यस्त और अनियमित रूटीन घर पर जीवनसाथी के लिए नाराजगी या असंतोष की स्थितियां पैदा कर सकता है; इसलिए काम के साथ-साथ परिवार को भी उचित समय देने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का संचरण संस्कारों को साथ लेकर चलने और दांपत्य सहयोग की सीख दे रहा है.

जीवनसाथी का प्रेम व सहयोग: तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जीवनसाथी से आपको भरपूर प्रेम, भावनात्मक संबल और घरेलू मामलों में सहयोग प्राप्त होगा.

संस्कार और परंपराएं: आधुनिक युग और नए जमाने के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, किंतु अपनी जड़ों, पारिवारिक संस्कारों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी साथ लेकर चलें; इससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

नेताओं के लिए जनसंपर्क: राजनीति (Politics) से जुड़े जातक विभिन्न राज्यों में आगामी चुनावों के मद्देनजर सामाजिक कार्यों और जनसेवा में सक्रियता से भाग लें; जनसंपर्क मजबूत करने का यह सही समय है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन निरंतर परिश्रम का है. अपने तय लक्ष्यों और टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ेगा; शॉर्टकट से बचें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, गैस, अपच या गर्दन व पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विकता रखें, जंक फूड से बचें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और खुद को समय पर आराम दें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमानाष्टक या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा का शारीरिक तनाव दूर होगा, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलेगा, हर्षण योग से रुके काम पूरे होंगे और राजनीति में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:02 AM (IST)
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