Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के सप्तम (7th) भाव में संचरण करने से घर-परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करने वाला सहयोगी जीवनसाथी प्राप्त होगा और पारिवारिक वातावरण में मिठास घुलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिध योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (सप्तम भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

औद्योगिक समाधान और कर्मचारियों का सहयोग: इंडस्ट्रियल बिजनेस को आप अपनी योजना के अनुसार गति दे पाएंगे. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे गतिरोध या विवाद का समाधान निकालने में सफलता मिलेगी.

परिश्रम के अनुरूप लाभ में कमी, दूरदर्शिता जरूरी: बाजार में अत्यधिक दौड़धूप के बावजूद परिणाम अपेक्षा से थोड़े कम मिल सकते हैं. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें और दूरदर्शिता से निर्णय लें. नए कारोबारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में बहस से बचें, मर्यादित व्यवहार रखें: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी अथवा अधिकारी से किसी मुद्दे पर मतभेद की स्थिति बन सकती है. कटुता से बचें और केवल स्वस्थ चर्चा (Healthy Debate) के दायरे में रहकर अपनी बात रखें.

अतिरिक्त फोकस की आवश्यकता: नौकरीपेशा लोगों को वर्तमान प्रोजेक्ट्स पर बहुत अधिक एकाग्रता और लगन दिखाने की आवश्यकता है; लापरवाही से काम पर सवाल उठ सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

करवा चौथ पर दांपत्य सुख व बड़ों का आशीर्वाद: करवा चौथ के पर्व पर जीवनसाथी का अटूट सहयोग मिलेगा. आपका निश्छल और सरल व्यवहार घर के बुजुर्गों का दिल जीत लेगा और उनका भरपूर स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा.

विद्यार्थियों व खिलाड़ियों को शुभ समाचार: स्पोर्ट्स पर्सन और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा; किसी प्रतियोगिता या परीक्षा से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

स्वास्थ्य संतुलन: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हालांकि अत्यधिक काम के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय का पूजन करें. सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उसमें थोड़ा सा कुमकुम और कच्चा दूध अवश्य मिलाएं. घर के वृद्धजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और किसी मंदिर में लाल या संतरी फल अर्पित करें.

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