Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा और पुण्य स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

नवम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की प्रबल स्थिति के चलते आज आपका झुकाव परोपकार और दूसरों के कल्याण के कार्यों की ओर अधिक रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस ग्रोथ, आर्थिक मजबूती और लाभदायक यात्राएं (Business Growth & Financial Strength)

स्टाफ का मिलेगा फुल सपोर्ट, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब नवम भाव (त्रिकोण) में स्वराशि का चंद्रमा हो और ब्रह्म व सर्वार्थसिद्धि योग बने, तो व्यक्ति के व्यावसायिक भाग्य में वृद्धि होती है. आज बिजनेसमैन (Businessmen) को वर्कप्लेस पर अपने एम्प्लॉयड स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन (Financial Condition) पहले से अधिक स्ट्रांग बनेगी.

लंबी दूरी की यात्राओं से खुलेंगे तरक्की के नए द्वार: कारोबार के विस्तार और नई डील के सिलसिले में आज आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. ग्रहों की अनुकूलता के कारण ये व्यापारिक यात्राएं आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी और भविष्य के लिए तरक्की के नए द्वार खोलेंगी.

2. करियर, मान-सम्मान और कूटनीतिक सफलता (Career Recognition & Workplace Harmony)

प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा सम्मान, बॉस की बनी रहेगी कृपा: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के सोचे हुए सभी कार्य आज निर्धारित समय पर पूरे होंगे. ऑफिस में आपके काम की खुलकर प्रशंसा होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान और रुतबे में वृद्धि होगी. बॉस की पूरी कृपा आप पर बनी रहेगी और किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है.

बुद्धिमत्ता से विरोधियों को करेंगे पस्त: वर्कस्पेस पर आज पूरी तरह अनुकूल माहौल रहेगा आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे. वहीं, आप अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और कूटनीति के दम पर अपने विरोधियों की हर चाल को आसानी से नाकाम कर देंगे.

3. पारिवारिक जीवन, दांपत्य प्रेम और प्रतियोगी परीक्षा (Family Priority & Exam Success)

परिवार रहेगा पहली प्राथमिकता, जीवनसाथी लुटाएगा प्यार: संडे के दिन आज आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा. घर में रहते हुए आप कोई नया कौशल (New Skill) सीखने का प्रयास कर सकते हैं. दांपत्य जीवन के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक और सुखद रहेगा लाइफ पार्टनर आज आप पर भरपूर प्यार लुटाएगा.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी खुशखबरी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में दिन-रात जुटे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है. आपको कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

रविवार व नवम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थसिद्धि योग और नवम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

'भविष्य पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज भगवान शिव या विष्णु जी के मंदिर में सफेद चंदन, चावल या मिश्री अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, दूध या सफेद रंग के वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और करियर में निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त होंगी.

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