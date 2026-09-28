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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 28 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से कर्ज विवादों से बचें, नए ऑफर्स से बिजनेस में बहार

आज का वृश्चिक राशिफल 28 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से कर्ज विवादों से बचें, नए ऑफर्स से बिजनेस में बहार

आज का वृश्चिक राशिफल 28 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से कर्ज विवादों से बचें, नए ऑफर्स से बिजनेस में बहार, न्यू जॉब के लिए आ सकता है रिटर्न कॉल! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 09:37 AM (IST)
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Vrischik Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी ऋण, कर्ज, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नए संपर्क, जॉब कॉल व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे, जहां से चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध भी रहेगा. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी पुराने कर्ज या वित्तीय उधारी को लेकर अचानक विवाद की स्थिति बन सकती है; इसलिए धन के लेन-देन में अत्यधिक विनम्रता और सतर्कता बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए स्टॉक की पूर्व-जांच, नए ऑफर्स और सकारात्मक वित्तीय परिणामों का रहेगा. बिजनेसमैन समय से पहले ही अपने प्रतिष्ठान के स्टॉक को अच्छी तरह चेक कर लें; यह सुनिश्चित करें कि आपके काउंटर से कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटने पाए, तभी बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में आपको बाजार से कई आकर्षक और नए ऑफर्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी पिछली कठिन मेहनत के सुखद व मुनाफेदार नतीजे सामने आएंगे. कुल मिलाकर आज का दिन बिजनेसमैन के लिए भरपूर सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा, जिससे व्यापारिक साख मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन न्यू जॉब के रिटर्न कॉल, मार्केटिंग टारगेट पूरा करने और नए संपर्कों की तलाश का रहेगा. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े पर्सन अपने तय टारगेट को समय पर सफलतापूर्वक कंप्लीट करके मन में गहरी राहत और असीम खुशी महसूस करेंगे. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे बाजार में लगातार नए संपर्कों (New Contacts) को तलाशें और उनसे सीधा संवाद स्थापित करें; जब आप नए नेटवर्क से बात करेंगे, तभी आगामी बड़े टारगेट आसानी से पूरे हो सकेंगे. जिन एंप्लॉयड पर्सन ने किसी नई जॉब (New Job) के लिए हाल ही में कहीं पर अप्लाई किया हुआ था, तो आज उन्हें वहां से सकारात्मक रिटर्न कॉल आ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध भाई-बहनों से लाभ और प्रेम जीवन में रोमांच लेकर आया है. चंद्रमा और बुध की शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपको अपने भाई-बहनों के सहयोग के कारण कोई ठोस और बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होगा. वहीं, प्रेम जीवन (Love Life) में आज का पूरा दिन भरपूर रोमांस और रोमांचक पलों के बीच गुजरेगा; प्रेमी युगल एक-दूसरे के बेहद करीब महसूस करेंगे और आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने का है. छठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छात्र अपनी पढ़ाई में कठिन विषयों और विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे. अनुशासित होकर नियमित अध्ययन जारी रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से, षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, आंतों में खिंचाव या नसों में तनाव की हल्की समस्या हो सकती है. कर्ज और वित्तीय मामलों के विवाद को दिमाग पर हावी न होने दें. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और खुद को शांत बनाए रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा के कर्ज विवाद शांत होंगे, बिजनेस में मिले नए ऑफर्स से मुनाफा होगा, न्यू जॉब के कॉल में सफलता मिलेगी और भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:07 AM (IST)
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