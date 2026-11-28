Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, न्याय, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और पूर्व पुण्य स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

नवम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की प्रबल स्थिति के चलते आज आपका स्वभाव अत्यंत न्यायप्रिय रहेगा और आप सत्य व सिद्धांतों के साथ खड़े नजर आएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, कानूनी जीत और एक्स्ट्रा इनकम (Business Expansion & Legal Victory)

कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत, पुराने नोटिस से छुटकारा: शास्त्रीय ज्योतिष के 'फलदीपिका' एवं 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब भाग्य भाव (नवम) का स्वामी स्वराशि में बलवान हो, तो व्यक्ति को धर्म और न्याय के क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है. आज बिजनेस डील और कोर्ट-कचहरी से जुड़े लीगल मैटर (Legal Matters) का समाधान बिजनेसमैन के पक्ष में होगा, जिससे किसी पुराने कानूनी नोटिस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा.

शुक्ल योग से एक्स्ट्रा इनकम के प्रबल योग, जल्दबाजी से बचें: शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन (Businessmen) के लिए एक्स्ट्रा इनकम (Extra Income) के नए स्रोत बनेंगे. बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए समय-समय पर उचित निवेश करते रहें और स्टॉक शॉर्टेज (Stock Shortage) पर पैनी नजर रखें. हालांकि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को टालें, अन्यथा अनावश्यक वित्तीय नुकसान हो सकता है.

2. करियर, टारगेट और कार्यस्थल की सतर्कता (Career Targets & Workplace Awareness)

तय समय से पहले पूरे होंगे टारगेट, बॉस करेंगे तारीफ: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद लाभप्रद साबित होगा. विशेष रूप से मार्केटिंग एम्प्लॉइज (Marketing Employees) अपने टारगेट्स को तय समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे मन में जबरदस्त उत्साह रहेगा और उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्यकुशलता की सराहना की जाएगी.

वर्कस्पेस पर रहें सतर्क, सहकर्मियों की गतिविधियों पर रखें नजर: कार्यस्थल पर सफलता के बीच आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा. वर्कस्पेस (Workspace) पर सहकर्मियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और अपने काम व गोपनीय योजनाओं को लेकर पूरी जागरूकता बनाए रखें.

3. पारिवारिक जीवन, जीवनसाथी की सलाह और शिक्षा (Family Harmony & Online Study)

लाइफ पार्टनर की सलाह होगी हितकर, परिवार में रहेगा सामंजस्य: पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. लाइफ पार्टनर की बातों को अनसुना न करें उनकी दी गई सलाह आज आपके लिए बेहद हितकर और लाभकारी साबित हो सकती है. पारिवारिक वातावरण में आपसी सामंजस्य से आपके सभी रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे.

ऑनलाइन स्टडी की नई प्लानिंग बनाएंगे छात्र: विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन रचनात्मक और ज्ञानवर्धक रहेगा. पुष्य नक्षत्र और नवम चंद्रमा के प्रभाव से छात्र अपनी स्टडी में ऑनलाइन कुछ नई चीजों और आधुनिक संसाधनों को जोड़ने की प्लानिंग बना सकते हैं.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शनिवार व नवम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और नवम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'शिव पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज 'रुद्राष्टकम्' अथवा 'सुंदरकांड' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, चावल या चांदी/सफेद रंग की वस्तु का दान करें. इससे भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, कानूनी बाधाएं समाप्त होंगी और व्यापार व नौकरी में निरंतर उन्नति होगी.

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