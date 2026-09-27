Vrischik Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, कला, साहित्य, रचनात्मकता, संतान, आकस्मिक लाभ व रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से विद्यार्थियों और युवाओं की कला, साहित्य, लेखन और रचनात्मक विधाओं में गहरी रुचि विकसित होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से लाभ कमाने, मीटिंग्स में अडिग रहने और टिप्पणियों से न घबराने का रहेगा. बिजनेसमैन को आज किसी वरिष्ठ और बेहद अनुभवी व्यक्ति का अप्रत्याशित सपोर्ट (सहयोग व मार्गदर्शन) मिलने से व्यापार में बहुत अच्छा वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना दिख रही है. यदि आज कोई महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग आयोजित होती है, तो उसमें आप अन्य लोगों के सामने अपने मूल मुद्दों और बातों पर दृढ़ता से फोकस बनाए रखेंगे; यद्यपि इस दृढ़ता के कारण आपको कुछ लोगों की तीखी टिप्पणियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण पर टिके रहना भविष्य में आपके हित में रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता की तारीफ, लीडरशिप की कतार में शामिल होने और पदोन्नति के कड़े कॉम्पिटिशन का रहेगा. बात करें एंप्लॉयड पर्सन की तो आज आपको काम के सिलसिले में अपनी वास्तविक प्रतिभा और कौशल को खुलकर दिखाने का शानदार मौका मिलेगा, जिस पर उच्च प्रबंधन और साथी सहकर्मियों सभी से आपको खुली तारीफ व सराहना प्राप्त होगी. वर्कप्लेस पर आपका स्वयं पर अटूट विश्वास बना रहेगा; अपनी खुद की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूती देने के लिए आप कुछ बहुत बड़ा और दूरगामी सोचेंगे, जो आपको कहीं न कहीं संस्थान में एक प्रभावशाली लीडरशिप (नेतृत्व) की अग्रिम लाइन में लाकर खड़ा कर रहा है. हालांकि, काम की जगह उच्च पद और प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आंतरिक कंपटीशन (प्रतिस्पर्धा) तेजी से बढ़ता नजर आएगा; ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए आपको अपने पेशेवर प्रयत्नों और कौशल को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर वैवाहिक मामलों में जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर कदम उठाने की सीख दे रहा है. अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित तमाम बातों और पारिवारिक स्थितियों का गहराई से व ठीक से अवलोकन (Analysis) करके ही कोई अंतिम निर्णय लें; किसी भी संवेदनशील घरेलू मुद्दे पर जल्दबाजी या पूर्वाग्रह में आकर राय न बनाएं. जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पूर्वजों का तर्पण व स्मरण करें, जिससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने और पुराने कीर्तिमान तोड़ने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट का अपने-अपने फील्ड में ऐसा गहरा मन लगेगा और एकाग्रता बनेगी कि वे अपनी ही पिछली सीमाओं को लांघकर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने (तोड़ने) में पूरे जी-जान से जुट जाएंगे. वहीं, विद्यार्थियों की कला, भाषा और साहित्य से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ने से वे रचनात्मक असाइनमेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक चेतना और बौद्धिक ऊर्जा उच्च रहेगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप और प्रतिस्पर्धा के दबाव के साथ-साथ चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से शाम के समय पेट में भारीपन, गैस या हल्की मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या और आहार को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन ताजा, सुपाच्य और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. पंचम चंद्रमा की बौद्धिक शक्ति को जागृत करने और चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से अनुभवी व्यक्ति का लाभ मिलेगा, वर्कप्लेस पर लीडरशिप के अवसर पक्के होंगे, दांपत्य जीवन के निर्णय सही साबित होंगे और स्पोर्ट्स पर्सन नए रिकॉर्ड बनाएंगे.

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