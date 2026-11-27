Aaj Ka Vrishchik Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, वित्तीय दबाव, प्रशासनिक सतर्कता, मानसिक तनाव व गुप्त संघर्ष स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपके साथ कुछ अनहोनी या अप्रत्याशित अड़चन हो सकती है; इसलिए वाहन चलाते समय और हर कदम पर अत्यधिक सावधानी बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, लोन प्रबंधन और राजनीति (Business Loans, Liquidity & Politics)

प्रोजेक्ट को गति देने हेतु अधिक प्रयास, लोन व वित्तीय मामले सुलझाने पर दें ध्यान: डे स्टार्टिंग से ही किसी खास प्रोजेक्ट या बिजनेस डील को गति देने के लिए आज आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने पुराने लोन क्लियर करने और उलझे हुए वित्तीय मामलों को सुलझाने पर विशेष ध्यान देना होगा.

उधारी की बात कर सकते हैं व्यापारी, पद को लेकर झगड़ सकते हैं पॉलिटिशियन: फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक (कमजोर) होने से बिजनेसमैन आज उधारी या फंडिंग के लिए किसी से बात कर सकते हैं. वहीं, राजनीति से जुड़े पॉलिटिशियन (Politicians) किसी पद को प्राप्त करने के लिए आज आपस में झगड़ या उलझ सकते हैं—संयम रखें.

2. करियर, सरकारी नौकरी और जॉब चेंज सतर्कता (Career Govt Notice & Job Change Alert)

सरकारी नौकरी में मिल सकता है आधिकारिक नोटिस, जॉब चेंज में न करें जल्दबाजी: सरकारी नौकरी (Government Job) से जुड़े लोगों के लिए आज का समय अनुकूल नहीं रहेगा—उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस मिल सकता है, जो उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है; दस्तावेजों में पूरी पारदर्शिता रखें. यदि आप जॉब चेंज (Job Change) की सोच रहे हैं, तो अभी अच्छे ऑफर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के डिसीजन पर बाद में पछताना पड़ सकता है.

मार्केटिंग कामों में बरतें सावधानी, फालतू गपशप से बचें: मार्केटिंग संबंधी कामों को आज बहुत सावधानी से करें और कार्यस्थल पर फालतू की गपशप में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें.

3. पारिवारिक संवाद, छात्र व स्वास्थ्य (Sibling Communication, Student Temper & Health)

भाई-बहनों संग बनाए रखें संवाद, सामान्य रहेगा वैवाहिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज भाई-बहन के साथ संबंध अच्छे रखने की पूरी कोशिश करें; आपसी तालमेल में कमी न हो, इसके लिए उनके साथ कम्यूनिकेशन (संवाद) बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. आपका वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा. लव लाइफ में भी धैर्य और शांति बनाए रखें.

उग्र स्वभाव और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज थोड़ा उग्र स्वभाव वाले और चिड़चिड़े रहेंगे—अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाएं और गुस्से व चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन या थकान हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 9

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत कर सुरक्षा व स्थिरता पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे आकस्मिक बाधाएं व मानसिक तनाव दूर होगा, सरकारी व वित्तीय परेशानियों से राहत मिलेगी और परिवार में सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.