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आज का वृश्चिक राशिफल 26 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से सोचे काम में अचानक सफलता, ऑफिस में शांत रवैया रखेगा आगे

आज का वृश्चिक राशिफल 26 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से सोचे काम में अचानक सफलता, ऑफिस पॉलिटिक्स में शांत रवैया रखेगा आगे, खर्चों पर रखें नजर! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, सोचे हुए कार्य, आकस्मिक सफलता व ज्ञान स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से 12वें भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके पूर्व में सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्यों में अप्रत्याशित और अचानक बड़ी सफलता मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सक्रियता, कार्य विभाजन और कड़ी प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल करने का रहेगा. बिजनेसमैन लाभ कमाने के नए अवसरों को लेकर काफी सक्रिय और मुस्तैद नजर आएंगे; मन को प्रसन्न रखें और अपने ऊपर काम के अत्यधिक दबाव व मानसिक तनाव को कम करने के लिए जिम्मेदारियों को सहयोगियों और टीम के साथ बांटने (Delegation) का प्रयास करें. बाजार में चल रही जबरदस्त व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण आज आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सितारों का साथ होने से अंततः इस मुकाबले में आपकी जीत निश्चित है. नए कारोबारियों (New Businessmen) के भीतर परिस्थितियों से स्वयं जूझने और लड़ने की सकारात्मक आदत विकसित होगी, जिससे आपको आंतरिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के बोझ को संभालने, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने और पेशेवर रवैये से आगे बढ़ने का रहेगा. प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों पर आज आधिकारिक काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है, जिससे कार्य को लेकर कुछ उलझन या असमंजस की स्थिति बन सकती है. हालांकि, वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट काम की उच्चाधिकारियों द्वारा उचित सराहना की जाएगी. ऑफिस में अपने साथी स्टाफ तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हमेशा सहयोगात्मक व्यवहार रखें और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी व्यावहारिक सलाह पर भी जरूर ध्यान दें. ऑफिस पॉलिटिक्स (कार्यालयी राजनीति) के माहौल में आपका शांत, परिपक्व और पूरी तरह प्रोफेशनल रवैया आपको विरोधियों से मीलों आगे रखेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण प्रेम और घर के सामंजस्य के लिए बेहद सुखद रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में पार्टनर के साथ भरपूर प्यार, समर्पण और भावनात्मक अपनापन देखने को मिलेगा, जिससे रिश्ते में मिठास घुलेगी. आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से वक्त निकालकर घर-परिवार को पूरा समय देंगे. हालांकि, दोपहर 12:38 के बाद बुध के 12वें भाव तुला राशि में जाने से घर या पारिवारिक दायित्वों से जुड़े कुछ आवश्यक और अपरिहार्य खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे हल्का मानसिक तनाव हो सकता है; बजट बनाकर चलना हितकर रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने का रहेगा. छात्र किसी भी तरह के बाहरी भटकाव से बचते हुए पूरी तरह अपनी चुनी हुई स्ट्रीम्स (Streams) और विषयों पर एकाग्रता से ध्यान देंगे; यह अनुशासित दृष्टिकोण आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार और हितकारी साबित होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से बौद्धिक ऊर्जा बनी रहेगी, किंतु चंद्रमा-शनि के विष दोष और 12वें बुध के खर्चों के तनाव से सिरदर्द, अनिद्रा या पेट में गैस व अपच जैसी हल्की शिकायत हो सकती है. अधिक काम के बोझ से खुद को थकाएं नहीं. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन ताजा, पौष्टिक और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और 5वें चंद्रमा की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले वस्त्र, जूते या भोजन का दान करें; इससे सोचे हुए कार्यों में अचानक सफलता मिलेगी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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