Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. आयु, परिवर्तन और आकस्मिक बाधाओं के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपको कामकाज और निजी जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

लेकिन, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं. इन योगों के प्रभाव से यदि आप संयम और सूझबूझ से काम लेंगे, तो कठिन परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Postpone Travel & Budget Control)

कारोबारियों को आज बेहद सतर्क रहकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है. व्यापार में किसी दूसरे व्यक्ति की योजना पर अमल करने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह सोच-विचार अवश्य कर लें. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण आज किसी भी प्रकार की व्यावसायिक यात्रा को स्थगित करना ही आपके हित में रहेगा.

आज मार्केट में पार्टी और डीलर्स के बीच चल रही समस्याओं या विवादों को सुलझाने में आपका काफी समय खर्च हो सकता है. इसके अलावा, अनावश्यक धन खर्च के प्रबल योग हैं दोस्तों के साथ समय बिताते हुए अपने बजट का ध्यान रखें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है.

करियर और नौकरी (Data Security & Positive Mindset)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर स्थितियां थोड़ी दबाव भरी रह सकती हैं. मनचाहे ढंग से काम पूरे न होने के कारण सीनियर अधिकारी आपसे कुछ नाखुश हो सकते हैं.

विशेष रूप से अकाउंट्स विभाग से जुड़े कर्मचारियों को अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि डेटा लॉस होने की आशंका बनी हुई है. वहीं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी नकारात्मक सोच पर नियंत्रण रखना होगा और धैर्य के साथ काम करना होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & Mental Balance)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी सामंजस्य की कुछ कमी महसूस हो सकती है. संतान के किसी गलत व्यवहार या निर्णय के कारण मन थोड़ा दुखी रह सकता है, इसलिए क्रोध के बजाय संवाद से स्थिति संभालें.

खिलाड़ियों और कलाकारों को घरेलू बातें परेशान कर सकती हैं, ऐसे में अपने मन को संतुलित रखने का प्रयास करें. स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, अष्टम भाव के चंद्रमा की पीड़ा को शांत करने और संकटों से बचाव के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से आराधना करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष पर जल चढ़ाने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या पपीते का दान करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

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