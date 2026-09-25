Scorpio Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और शूल योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-सुविधा, मानसिक शांति, पैतृक संपत्ति व वाहन स्थान) में संचार करेंगे. 4वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज भौतिक सुख-साधनों और घरेलू सुविधाओं में कुछ अप्रत्याशित रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही चतुर्थ भाव में चंद्रमा-राहु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष के कारण व्यापारिक साझेदारों में आपसी वैमनस्य और घाटे की आशंका रहेगी, इसलिए वित्तीय मामलों में व्यावहारिक होना जरूरी होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने, आपसी वैमनस्य से बचने और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने का रहेगा.

प्लानिंग में बदलाव व खर्चों की अधिकता: बिजनेस में आपके द्वारा पहले से तय की गई योजनाओं में अचानक कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ सकता है. इसके साथ ही व्यावसायिक खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, जिससे बजट पर दबाव महसूस हो सकता है.

ग्रहण दोष से घाटे की आशंका: 4वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से बाजार में या पार्टनरशिप में आपसी वैमनस्य व ईर्ष्या के चलते व्यापारिक घाटे (Loss) की आशंका बन रही है. इसलिए आज जो भी नया सौदा या एग्रीमेंट करें, उसे खूब सोच-विचार कर और कानूनी पड़ताल के बाद ही अंतिम रूप दें.

भावनाओं पर नहीं, आंकड़ों पर दें ध्यान: बिजनेस में कोई भी बड़ा वित्तीय या निवेश संबंधी फैसला लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं में बहने के बजाय जमीनी हकीकत, बैलेंस शीट और ठोस आंकड़ों (Data) पर ध्यान केंद्रित रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखने, योजनाओं को तुरंत लागू करने और तनाव साझा करने का रहेगा.

एकाग्रता बनाए रखना जरूरी: वर्कस्पेस पर आज अपनी पूरी एकाग्रता (Concentration) बनाए रखना बेहद जरूरी है. जरा सा भी ध्यान भटकने से बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और उच्चाधिकारियों की टोका-टोकी झेलनी पड़ सकती है.

सोच-विचार छोड़ तुरंत करें क्रियान्वयन: काम में आ रहे उतार-चढ़ाव के चलते नौकरीपेशा लोग थोड़े चिंतित रह सकते हैं. ज्यादा सोच-विचार में समय गंवाने के बजाय अपनी प्लानिंग को तुरंत धरातल पर क्रियान्वित करें; देर करने से हाथ आई उपलब्धियां फिसल सकती हैं.

परेशानी को अपनों से करें साझा: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर यदि कोई आधिकारिक या व्यक्तिगत बात अत्यधिक परेशान कर रही है, तो उसे मन में दबाकर न रखें. अपने विश्वस्त परिजनों या वरिष्ठों से उसे शेयर करें; खुली चर्चा से कोई न कोई सटीक समाधान अवश्य निकल आएगा.

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन (Family & Assets)

पारिवारिक मोर्चे पर 4थे चंद्रमा का गोचर भौतिक सुख-साधनों में कमी और पैतृक संपत्ति की सुरक्षा का संकेत दे रहा है.

पैतृक संपत्ति के दस्तावेजों की सुरक्षा: पैतृक संपत्ति (Ancestral Property), जमीन-मकान और वाहन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मूल दस्तावेजों को सदैव पूरी तरह संभालकर रखें. यदि किसी दस्तावेज के खोने या खराब होने का अंदेशा हो, तो उनकी प्रमाणित फोटोकॉपी का एक अलग सुरक्षित सेट बनाकर रख लें.

शिक्षा, स्टूडेंट और युवा वर्ग (Education & Students)

पढ़ाई में न बरतें लापरवाही: वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों (Students) को अपनी नियमित पढ़ाई और सिलेबस के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. यदि किसी विषय या चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो संकोच छोड़कर तुरंत अपने शिक्षकों (Teachers) से उचित मार्गदर्शन लें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से सीने में जकड़न, मानसिक भारीपन, घबराहट या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की समस्या हो सकती है. भौतिक सुविधाओं में रुकावट और काम का तनाव मानसिक अशांति दे सकता है. सात्विक व सुपाच्य भोजन लें, काम के बीच विश्राम लें और प्राणायाम का अभ्यास करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / Silver)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 4वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर धारण करें. ग्रहण दोष की शांति हेतु शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें; इससे भौतिक सुखों की रुकावटें दूर होंगी, बिजनेस का नुकसान टलेगा और कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनी रहेगी.

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