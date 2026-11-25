Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे. साझेदारी और दांपत्य के भाव में चंद्रमा की यह शुभ स्थिति आपकी व्यावसायिक साझेदारियों में बड़ी सफलता लेकर आएगी और आपसी तालमेल को मजबूत करेगी.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से कारोबार में परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर होंगी, नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे और करियर निर्माण के क्षेत्र में उन्नति की नई राह खुलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Partnership Success & Savings Plan)

कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी साबित होने वाला है. शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से अगर आप किसी नई बिजनेस डील की तलाश में हैं, तो आज आपको उम्मीद से ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे. साझेदारी के व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा और बाजार में परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी.

निवेश करने के लिए आज का समय काफी अनुकूल है, बस अपने पब्लिक रिलेशन (PR) को और मजबूत बनाने पर ध्यान दें. आर्थिक मोर्चे पर आज बचत (Savings) को लेकर कोई ठोस योजना जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में अचानक धन की आवश्यकता पड़ सकती है.

करियर और नौकरी (Workplace Changes & Confidence)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. कार्यस्थल पर कुछ नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. आज आपकी मुलाकात पुराने या भूले-बिसरे साथियों से हो सकती है और दूर से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा.

आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखें कि कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे. कुल मिलाकर करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही है, जो भविष्य में आपको सुख और लाभ प्रदान करेगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Child Health & Student Guidance)

पारिवारिक जीवन में आज संतान की सेहत पर विशेष नजर बनाए रखने की जरूरत है. अगर आपको बच्चे के स्वास्थ्य में तनिक भी असामान्यता या सुस्ती महसूस हो, तो लापरवाही न करें और तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें.

वहीं, छात्रों को सलाह दी जाती है कि यदि वे पढ़ाई के दबाव या किसी वजह से खुद को अकेला या उदास महसूस कर रहे हैं, तो अपनी बात मन में दबाने के बजाय अपने शिक्षक या किसी अनुभवी सलाहकार से मार्गदर्शन लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन करियर में तरक्की और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधि-विधान से आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा की गांठें, हल्दी और गुड़-धनिए का भोग अर्पित करें तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

इसके साथ ही, आज किसी गौशाला में गायों को हरी पालक या चारा खिलाने और जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल दान करने से सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.