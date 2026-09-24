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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक राशिफल 24 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से महिला की सेहत की चिंता, ग्रहण दोष से छवि बिगाड़ने की साजिश; बिजनेस में जांच-पड़ताल जरूरी

वृश्चिक राशिफल 24 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से महिला की सेहत की चिंता, ग्रहण दोष से छवि बिगाड़ने की साजिश; बिजनेस में जांच-पड़ताल जरूरी

वृश्चिक राशिफल 24 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से महिला की सेहत की चिंता, ग्रहण दोष से ऑफिस में छवि बिगाड़ने की साजिश! छात्र सेहत का रखें ध्यान. लकी नंबर 3, लकी रंग मैरून.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 04:15 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 September 2026: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और धृति योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, पारिवारिक वातावरण व वाहन-भवन स्थान) में संचार करेंगे. 4वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष के कारण घर में किसी वरिष्ठ महिला की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे मन चिंतित रहेगा. बिजनेस व कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए समय प्रबंधन, नई योजनाओं की गहन पड़ताल और बाजार की प्रतिस्पर्धा से निपटने का रहेगा.

ज्यादा मेहनत व नए प्रयोगों की पड़ताल: बिजनेस में सामान्य से अधिक कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी. यदि आप व्यवसाय से जुड़ा कोई नया प्रयोग या बड़ा फेरबदल करने का विचार कर रहे हैं, तो बिना पूरी जांच-पड़ताल और जमीनी हकीकत जाने कदम आगे न बढ़ाएं; जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है.

समय की बर्बादी से बचें: बिजनेसमैन को यह ध्यान रखना होगा कि उनका एक-एक मिनट कीमती है. अपने अमूल्य समय को व्यर्थ की बातचीत या गैर-जरूरी कार्यों में बिल्कुल बर्बाद न करें.

मार्केट की प्रतिस्पर्धा और तनाव: आगामी फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार में बढ़ती चहल-पहल और भारी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कारोबारियों के चेहरे पर कुछ चिंता और मानसिक तनाव की लकीरें उभर सकती हैं; शांत रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन फाइलों की सुरक्षा, छवि बिगाड़ने वालों से सावधानी और दोहरे कार्यभार को संतुलित करने का रहेगा.

अचानक अड़चनें व दस्तावेजों की सुरक्षा: नौकरीपेशा लोगों के रोजमर्रा के कामों में अचानक कोई तकनीकी या आधिकारिक अड़चन आ सकती है. अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधिकारिक फाइल्स और पासवर्ड संभालकर रखें ताकि ऐन वक्त पर परेशानी न हो.

छवि बिगाड़ने की साजिश से सतर्कता: 4वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से वर्कप्लेस पर कुछ ईर्ष्यालु लोग या गुप्त विरोधी उच्चाधिकारियों के सामने आपकी कार्यशैली व छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं; सतर्क रहें और अपनी कार्यप्रणाली पारदर्शी रखें.

फेस्टिवल और ऑफिस का दोहरा वर्कलोड: एंप्लॉयड पर्सन को एक तरफ घर पर फेस्टिवल की जिम्मेदारियों और दूसरी तरफ ऑफिस के बढ़ते वर्कलोड (काम के बोझ) दोनों का एक साथ सामना करना पड़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर दांपत्य में उतार-चढ़ाव और घरेलू जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है.

महिला सदस्य की सेहत: घर में माता, जीवनसंगिनी या किसी बुजुर्ग महिला की अचानक बिगड़ती सेहत आपकी चिंता और भागदौड़ का कारण बन सकती है; समय पर चिकित्सीय परामर्श लें.

दांपत्य में दोपहर बाद राहत: दांपत्य जीवन में सुबह से चली आ रही गलतफहमियों या परेशानियों का सिलसिला दोपहर बाद धीरे-धीरे थमेगा और आप मानसिक रूप से कुछ राहत महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

सेहत को लेकर रहें सावधान: स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए ग्रहों की चाल स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चेतावनी दे रही है. आज का दिन शारीरिक ऊर्जा और सेहत के दृष्टिकोण से बेहद कमजोर है, इसलिए चोट-चपेट या मौसमी बीमारियों से खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से मानसिक अशांति, सीने में भारीपन, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव या अत्यधिक शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. छात्रों और खिलाड़ियों को विशेष रूप से अपने खान-पान और विश्राम पर ध्यान देना होगा. खुद पर काम का ज्यादा दबाव न डालें और दिन में पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: मैरून 

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 4वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़ या चने की दाल का दान करें और माता या घर की बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें; इससे पारिवारिक कलह व सेहत की चिंताएं दूर होंगी और कार्यक्षेत्र के षड्यंत्र निष्फल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:15 AM (IST)
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