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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 24 October 2026: 5वें चंद्रमा से रचनात्मक सफलता, नौकरी में भाग्य का साथ व दूसरों के चक्कर में न बढ़ाएं परेशानी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 October 2026: 5वें चंद्रमा से रचनात्मक सफलता, नौकरी में भाग्य का साथ व दूसरों के चक्कर में न बढ़ाएं परेशानी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 October 2026: वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, न्यू बिजनेस स्कीम्स, जॉब में भाग्य का साथ, धार्मिक यात्रा और छात्रों के लिए सटीक भविष्यवाणी. पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:17 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, कला, पूर्व पुण्य व बौद्धिक कौशल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से विद्यार्थियों और युवाओं को रचनात्मक, बौद्धिक व कलात्मक क्षेत्रों में बेहतरीन सफलता और नई पहचान हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

न्यू स्कीम्स और ऑफर्स से खींचें ग्राहक: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम फलदायक रहने वाला है. ग्राहकों को अपनी दुकान या ब्रांड की तरफ आकर्षित (Attract) करने के लिए आपको कुछ नए डिस्काउंट्स, फेस्टिव ऑफर्स या स्कीम्स निकालनी चाहिए; यह रणनीति निश्चित रूप से आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी.

परेशानियों से न घबराएं, हार्ड वर्क को बनाएं मूलमंत्र: कारोबारी गतिविधियां काफी हद तक व्यवस्थित बनी रहेंगी; हालांकि बीच-बीच में छोटी-मोटी परिचालन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनसे विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. कठिन परिश्रम (Hard Work) ही व्यापार को आगे बढ़ाने का एकमात्र मूलमंत्र है, इसे पूरी निष्ठा से अपनाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा भाग्य: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में भाग्य पूरी तरह अनुकूल नजर आएगा. इस समय किसी भी आधिकारिक असाइनमेंट को जल्दबाजी में निपटाने के बजाय बहुत सहज, शांत और योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें.

दूसरों के चक्कर में न बढ़ाएं अपनी परेशानी: ऑफिस में कलीग्स या दूसरों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के चक्कर में आप अनजाने में अपनी ही परेशानियां बढ़ा सकते हैं; कार्यस्थल के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी अपने काम पर केंद्रित रहना यानी थोड़ा व्यावहारिक व स्वार्थी बनना भी जरूरी होता है.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

खुशनुमा रहेगा माहौल, धार्मिक यात्रा का बनेगा प्रोग्राम: घर-परिवार का आंतरिक वातावरण बेहद सुखद और सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पावन मंदिर या आध्यात्मिक स्थल पर दर्शन व भ्रमण के लिए जाने की योजना बन सकती है, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी.

छात्रों व कलाकारों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन: पढ़ाई और कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता के लिहाज से कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है; मूड स्विंग्स से बचें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से पेट में गैस, अपच या मानसिक उद्वेग की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त जल का सेवन करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1 (या 4)

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या भोजन दान करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में नई स्कीम्स सफल होंगी, विष दोष शांत होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
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