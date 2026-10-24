Vrishchik Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, कला, पूर्व पुण्य व बौद्धिक कौशल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से विद्यार्थियों और युवाओं को रचनात्मक, बौद्धिक व कलात्मक क्षेत्रों में बेहतरीन सफलता और नई पहचान हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

न्यू स्कीम्स और ऑफर्स से खींचें ग्राहक: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम फलदायक रहने वाला है. ग्राहकों को अपनी दुकान या ब्रांड की तरफ आकर्षित (Attract) करने के लिए आपको कुछ नए डिस्काउंट्स, फेस्टिव ऑफर्स या स्कीम्स निकालनी चाहिए; यह रणनीति निश्चित रूप से आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी.

परेशानियों से न घबराएं, हार्ड वर्क को बनाएं मूलमंत्र: कारोबारी गतिविधियां काफी हद तक व्यवस्थित बनी रहेंगी; हालांकि बीच-बीच में छोटी-मोटी परिचालन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनसे विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. कठिन परिश्रम (Hard Work) ही व्यापार को आगे बढ़ाने का एकमात्र मूलमंत्र है, इसे पूरी निष्ठा से अपनाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा भाग्य: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में भाग्य पूरी तरह अनुकूल नजर आएगा. इस समय किसी भी आधिकारिक असाइनमेंट को जल्दबाजी में निपटाने के बजाय बहुत सहज, शांत और योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें.

दूसरों के चक्कर में न बढ़ाएं अपनी परेशानी: ऑफिस में कलीग्स या दूसरों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के चक्कर में आप अनजाने में अपनी ही परेशानियां बढ़ा सकते हैं; कार्यस्थल के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी अपने काम पर केंद्रित रहना यानी थोड़ा व्यावहारिक व स्वार्थी बनना भी जरूरी होता है.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

खुशनुमा रहेगा माहौल, धार्मिक यात्रा का बनेगा प्रोग्राम: घर-परिवार का आंतरिक वातावरण बेहद सुखद और सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पावन मंदिर या आध्यात्मिक स्थल पर दर्शन व भ्रमण के लिए जाने की योजना बन सकती है, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी.

छात्रों व कलाकारों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन: पढ़ाई और कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता के लिहाज से कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है; मूड स्विंग्स से बचें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से पेट में गैस, अपच या मानसिक उद्वेग की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त जल का सेवन करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1 (या 4)

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या भोजन दान करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में नई स्कीम्स सफल होंगी, विष दोष शांत होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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