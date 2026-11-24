Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का पावन महापर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे.

साझेदारी और दांपत्य जीवन के भाव में चंद्रमा की यह शुभ स्थिति आपके वैवाहिक जीवन और आपसी संबंधों में गहरी भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. कार्तिक पूर्णिमा और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और परिवार में प्रेम व सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Confidence & Expert Guidance)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है. व्यापार में किसी भी तरह के भय या संकोच को मन से निकालकर पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुटे रहें. अपनी सूझबूझ से आप किसी जटिल व्यावसायिक समस्या को हल करने में सफल रहेंगे, जिससे अच्छे आर्थिक परिणाम प्राप्त होंगे.

हालांकि, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज थोड़ी सावधानी बरतें. किसी भी बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत से पहले घर के वरिष्ठों या उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें.

करियर और नौकरी (New Responsibilities & Career Growth)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी उत्साहजनक रहने वाला है. यदि पिछले कुछ समय से करियर से जुड़ी कोई परेशानी चल रही थी, तो आज उसमें सुधार होता दिखाई देगा और काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी. जो लोग पार्ट-टाइम जॉब कर रहे हैं, वे समय और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए इसे फुल-टाइम करने का विचार बना सकते हैं.

इसके अलावा, ऑफिस में ट्रांसफर या विभाग परिवर्तन के योग बन रहे हैं. संभव है कि कार्यस्थल पर आपको कोई नई जिम्मेदारी या नया स्थान मिले इस बदलाव को सकारात्मक रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यह भविष्य में आपकी उन्नति का मार्ग खोलेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Work-Life Balance & Peace)

पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे-मोटे मुद्दों के कारण आपके प्रोफेशनल काम पर असर पड़ सकता है, इसलिए निजी और व्यावसायिक जीवन को अलग-अलग रखें. आज का दिन परिवार को समर्पित करने का है; खुद को शांत रखें और ध्यान का सहारा लें ताकि हर परिस्थिति में संतुलन बना रहे. कुल मिलाकर घर में प्रेम, सौहार्द और खुशनुमा माहौल बना रहेगा.

खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान से संतुष्टि और नई ऊर्जा मिलेगी.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 9

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के महासंयोग पर करियर में तरक्की, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले पुष्प, हल्दी, तुलसी दल और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तथा शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है.

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