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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 23 October 2026: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पर सतर्कता जरूरी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 23 October 2026: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पर सतर्कता जरूरी

वृश्चिक राशिफल 23 अक्टूबर: चौथे चंद्रमा से असुरक्षा, फेस्टिवल मंदी, सरकारी कर्मचारियों के लिए इंक्वायरी अलर्ट, अपनों से धोखे से बचें! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:54 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, गृह-सुख, आंतरिक शांति, मन की स्थिति व भावनात्मक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आप मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी और खुद को अत्यधिक असुरक्षित (Insecure) महसूस कर सकते हैं; किसी भी काल्पनिक डर को अपने ऊपर हावी न होने दें.

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सोच-समझकर लें निर्णय, फेस्टिवल कॉम्पिटिशन से मंदी: व्यापारिक फैसलों में आज जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसके नफा-नुकसान और अच्छे-बुरे दोनों पहलुओं पर गहराई से विचार करना जरूरी होगा. फेस्टिव सीजन में बाजार के तीखे कॉम्पिटिशन के चलते कारोबारियों को कुछ समय के लिए हल्की मंदी का सामना करना पड़ सकता है.

न्यू बिजनेसमैन रहें सावधान, हो सकता है धोखा: नए-नए कारोबार में कदम रखने वाले युवा उद्यमियों को अत्यधिक चौकन्ना रहना होगा; आपका कोई बहुत नजदीकी या अपना ही व्यक्ति आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर धोखा या छल कर सकता है. वित्तीय लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सरकारी कर्मचारी न बरतें लापरवाही, इंक्वायरी की आशंका: दोपहर 03:04 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. इसके दुष्प्रभाव से सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने फाइलों और कामकाज में भारी सावधानी रखनी होगी; किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई से बचें, क्योंकि किसी विभागीय इंक्वायरी (Official Inquiry) होने की प्रबल आशंका है.

मेहनत अनुरूप कम फल, फिर भी जारी रखें प्रयास: दफ्तर में आज आपकी कड़ी मेहनत के तात्कालिक परिणाम थोड़े कम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है; हताश होने के बजाय अपनी लगन और प्रयास निरंतर जारी रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स गलत संगत से बचें: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी संगति पर ध्यान देना होगा; गलत संगति में पड़ने के कारण आप अपने निर्धारित सेल्स टारगेट और कार्यक्षेत्र पर ठीक से कंसन्ट्रेट नहीं कर पाएंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पड़ोसियों से विवाद से बचें, नकारात्मक लोगों से दूरी: इस समय आस-पड़ोस के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कहासुनी या वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें, अन्यथा बात का बतंगड़ बनकर मामला और उलझ सकता है; बेहतर होगा कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क ही न रखें.

छात्रों व खिलाड़ियों को चाहिए निरंतर हार्ड वर्क: सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और खिलाड़ी (Students & Sports Persons) अपने सेट किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार हार्ड वर्क करते रहें; शॉर्टकट से बचें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: चौथे भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के कारण मानसिक उद्वेग, सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. भरपूर जल पिएं और प्राणायाम को समय दें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन तथा ग्रहण व विष दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. इससे मन की असुरक्षा की भावना समाप्त होगी, व्यापारिक धोखे से बचाव होगा और कार्यक्षेत्र में सुरक्षा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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