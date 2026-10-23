Vrishchik Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, गृह-सुख, आंतरिक शांति, मन की स्थिति व भावनात्मक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आप मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी और खुद को अत्यधिक असुरक्षित (Insecure) महसूस कर सकते हैं; किसी भी काल्पनिक डर को अपने ऊपर हावी न होने दें.

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सोच-समझकर लें निर्णय, फेस्टिवल कॉम्पिटिशन से मंदी: व्यापारिक फैसलों में आज जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसके नफा-नुकसान और अच्छे-बुरे दोनों पहलुओं पर गहराई से विचार करना जरूरी होगा. फेस्टिव सीजन में बाजार के तीखे कॉम्पिटिशन के चलते कारोबारियों को कुछ समय के लिए हल्की मंदी का सामना करना पड़ सकता है.

न्यू बिजनेसमैन रहें सावधान, हो सकता है धोखा: नए-नए कारोबार में कदम रखने वाले युवा उद्यमियों को अत्यधिक चौकन्ना रहना होगा; आपका कोई बहुत नजदीकी या अपना ही व्यक्ति आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर धोखा या छल कर सकता है. वित्तीय लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सरकारी कर्मचारी न बरतें लापरवाही, इंक्वायरी की आशंका: दोपहर 03:04 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. इसके दुष्प्रभाव से सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने फाइलों और कामकाज में भारी सावधानी रखनी होगी; किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई से बचें, क्योंकि किसी विभागीय इंक्वायरी (Official Inquiry) होने की प्रबल आशंका है.

मेहनत अनुरूप कम फल, फिर भी जारी रखें प्रयास: दफ्तर में आज आपकी कड़ी मेहनत के तात्कालिक परिणाम थोड़े कम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है; हताश होने के बजाय अपनी लगन और प्रयास निरंतर जारी रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स गलत संगत से बचें: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी संगति पर ध्यान देना होगा; गलत संगति में पड़ने के कारण आप अपने निर्धारित सेल्स टारगेट और कार्यक्षेत्र पर ठीक से कंसन्ट्रेट नहीं कर पाएंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पड़ोसियों से विवाद से बचें, नकारात्मक लोगों से दूरी: इस समय आस-पड़ोस के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कहासुनी या वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें, अन्यथा बात का बतंगड़ बनकर मामला और उलझ सकता है; बेहतर होगा कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क ही न रखें.

छात्रों व खिलाड़ियों को चाहिए निरंतर हार्ड वर्क: सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और खिलाड़ी (Students & Sports Persons) अपने सेट किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार हार्ड वर्क करते रहें; शॉर्टकट से बचें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: चौथे भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के कारण मानसिक उद्वेग, सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. भरपूर जल पिएं और प्राणायाम को समय दें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन तथा ग्रहण व विष दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. इससे मन की असुरक्षा की भावना समाप्त होगी, व्यापारिक धोखे से बचाव होगा और कार्यक्षेत्र में सुरक्षा बनी रहेगी.

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