Aaj Ka Vrishchik Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. रोग, ऋण और शत्रु के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपके आत्मबल को मजबूत करेगी, जिससे आप अपने विरोधियों पर विजय पाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान जैसे कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन ग्रह योगों के सकारात्मक प्रभाव से आपके व्यापार में आय के नए स्रोत विकसित होंगे, कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से हारी हुई बाजी को जीत लेंगे और आर्थिक चिंताओं से बड़ी राहत मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से षष्ठम भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Rising Income & Careful Packaging)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक सिद्ध होगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आय के नए स्रोत भी खुलेंगे. इससे लंबे समय से चली आ रही पैसों की चिंता समाप्त हो सकती है, हालांकि सफलता की इस गति को बनाए रखने के लिए आपको अपनी मौजूदा कार्यशैली और मेहनत को निरंतर जारी रखना होगा.

व्यापारियों को आज महंगे और नाजुक सामानों (कॉस्टली आइटम्स) की पैकेजिंग या परिवहन करते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि लापरवाही से टूट-फूट और नुकसान होने की आशंका है.

करियर और नौकरी (Winning Tough Battles & Company Representation)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में बेहद सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे. आप अपनी सूझबूझ और निरंतर प्रयासों के दम पर हारी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में पलटने में कामयाब रहेंगे. आज आपको किसी नए संस्थान या मंच पर अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करने का अवसर मिल सकता है, इसलिए पहले से ही अपनी पूरी तैयारी रखें.

हालांकि, काम के अधिक दबाव के कारण नौकरीपेशा जातकों को थकान, कमजोरी और सेहत संबंधी कुछ चिंता महसूस हो सकती है, ऐसे में अपने खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Mother's Guidance & Student Confidence)

पारिवारिक जीवन में आज भावनात्मक जुड़ाव और संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आपके मन में कोई उलझन या परेशानी चल रही है, तो बिना किसी संकोच के अपनी मां से दिल की बात साझा करें, उनके अमूल्य सुझावों से आपकी समस्या का सटीक समाधान निकल आएगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को परखने व निखारने का है, जिससे उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 2

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर शत्रुओं से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें. श्रीहरि को लाल या नारंगी पुष्प, तुलसी दल व गुड़-चने का भोग लगाएं तथा शिवलिंग पर शुद्ध जल और शहद अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल, गुड़ या नारंगी फल का दान करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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