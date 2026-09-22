Scorpio Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और अतिगण्ड योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, संचार कौशल, नेटवर्किंग, साहस व छोटे भाई-बहन स्थान) में संचार करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज मित्रों और संपर्कों के साथ आपका संचार कौशल (Communication Skills) असाधारण रूप से मजबूत रहेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाने, व्यक्तित्व के प्रभाव से लाभ कमाने और शॉर्टकट से बचने का रहेगा.

मनोवांछित परिणाम व शॉर्टकट से बचाव: अतिगण्ड योग के प्रभाव से कारोबार में आपको मनचाहे परिणाम हासिल होंगे और आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगी. हालांकि, जल्दी अमीर बनने या तुरंत सफलता पाने के चक्कर में किसी भी अनैतिक या गलत रास्ते को चुनने से पूरी तरह बचें; ईमानदारी से किया गया काम ही टिकाऊ रहेगा.

खर्च और व्यक्तित्व का आकर्षण: बिजनेसमैन के व्यावसायिक और व्यक्तिगत खर्चे (Expenditure) थोड़े अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी में जबर्दस्त निखार आएगा, जिससे आप बाजार में नए ग्राहकों व डीलर्स को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे.

भूमि-वाहन कारोबार व राजकीय कार्य: रियल एस्टेट, भूमि तथा वाहन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार आएगा. सरकारी या राजकीय कार्यों (Government/Official Works) में अभी अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए इन्हें कुछ समय के लिए स्थगित रखना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन के द्वार खोलने और फील्ड वर्क में पसीना बहाकर सफलता दर्ज करने का रहेगा.

प्रमोशन व नई नौकरी के योग: जो जातक लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; आज आपको मनचाही नौकरी मिलने के पुख्ता संकेत हैं. सेवारत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

मार्केटिंग फील्ड में मेहनत: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने कार्यक्षेत्र में जमकर पसीना बहाएंगे. आपकी निरंतर दौड़-धूप और सक्रियता आने वाले दिनों में बड़े इंसेंटिव और टारगेट अचीवमेंट का आधार बनेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण शांति बनाए रखने के साथ-साथ संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक शांति व संवेदनशील मुद्दे: आपका पारिवारिक जीवन आमतौर पर शांतिपूर्ण और सहज रहेगा. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के पुराने या संवेदनशील (Sensitive) घरेलू मसलों पर चर्चा छेड़ने से बचें, अन्यथा शांति में खलल पड़ सकता है.

मित्रों का सहयोग: मित्रों के साथ बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा. आपका मजबूत संचार कौशल दोस्तों के बीच गलतफहमियों को दूर करने और सौहार्द बढ़ाने में मददगार रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अध्ययन के साथ-साथ अपनी दिनचर्या और शारीरिक संतुलन पर ध्यान देने का है.

छात्रों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी (Competitive Students) अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक लगातार पढ़ाई करने के दबाव में आ सकते हैं. अध्ययन के अति-उत्साह में अपनी नींद और सेहत को दांव पर न लगाएं, क्योंकि अत्यधिक जागने से अचानक तबीयत गड़बड़ा सकती है. पढ़ाई के बीच पर्याप्त आराम जरूरी है.

तीसरे भाव में चंद्रमा के कारण मानसिक ऊर्जा और पराक्रम उच्च रहेगा. हालांकि, देर रात तक जागने और अनियमित दिनचर्या के कारण सिरदर्द, अनिद्रा या आंखों में थकान की समस्या हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए 15 मिनट प्राणायाम व ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / Silver)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और श्री सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. तीसरे चंद्रमा की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. शाम को किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे राजकीय बाधाएं शांत होंगी, नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और गलत रास्तों से बुद्धि की रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.