गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग

वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग

वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा संचार कौशल, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, नौकरी में प्रमोशन के योग! भूमि सौदों में सुधार. लकी नंबर 5, लकी रंग सिल्वर.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Scorpio Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और अतिगण्ड योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, संचार कौशल, नेटवर्किंग, साहस व छोटे भाई-बहन स्थान) में संचार करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज मित्रों और संपर्कों के साथ आपका संचार कौशल (Communication Skills) असाधारण रूप से मजबूत रहेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
धर्म
कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील
कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील
धर्म
Parivartini Ekadashi Vrat Paran 2026: परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व
परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाने, व्यक्तित्व के प्रभाव से लाभ कमाने और शॉर्टकट से बचने का रहेगा.

मनोवांछित परिणाम व शॉर्टकट से बचाव: अतिगण्ड योग के प्रभाव से कारोबार में आपको मनचाहे परिणाम हासिल होंगे और आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगी. हालांकि, जल्दी अमीर बनने या तुरंत सफलता पाने के चक्कर में किसी भी अनैतिक या गलत रास्ते को चुनने से पूरी तरह बचें; ईमानदारी से किया गया काम ही टिकाऊ रहेगा.

खर्च और व्यक्तित्व का आकर्षण: बिजनेसमैन के व्यावसायिक और व्यक्तिगत खर्चे (Expenditure) थोड़े अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी में जबर्दस्त निखार आएगा, जिससे आप बाजार में नए ग्राहकों व डीलर्स को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे.

भूमि-वाहन कारोबार व राजकीय कार्य: रियल एस्टेट, भूमि तथा वाहन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार आएगा. सरकारी या राजकीय कार्यों (Government/Official Works) में अभी अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए इन्हें कुछ समय के लिए स्थगित रखना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन के द्वार खोलने और फील्ड वर्क में पसीना बहाकर सफलता दर्ज करने का रहेगा.

प्रमोशन व नई नौकरी के योग: जो जातक लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; आज आपको मनचाही नौकरी मिलने के पुख्ता संकेत हैं. सेवारत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

मार्केटिंग फील्ड में मेहनत: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने कार्यक्षेत्र में जमकर पसीना बहाएंगे. आपकी निरंतर दौड़-धूप और सक्रियता आने वाले दिनों में बड़े इंसेंटिव और टारगेट अचीवमेंट का आधार बनेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण शांति बनाए रखने के साथ-साथ संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक शांति व संवेदनशील मुद्दे: आपका पारिवारिक जीवन आमतौर पर शांतिपूर्ण और सहज रहेगा. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के पुराने या संवेदनशील (Sensitive) घरेलू मसलों पर चर्चा छेड़ने से बचें, अन्यथा शांति में खलल पड़ सकता है.

मित्रों का सहयोग: मित्रों के साथ बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा. आपका मजबूत संचार कौशल दोस्तों के बीच गलतफहमियों को दूर करने और सौहार्द बढ़ाने में मददगार रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अध्ययन के साथ-साथ अपनी दिनचर्या और शारीरिक संतुलन पर ध्यान देने का है.

छात्रों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी (Competitive Students) अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक लगातार पढ़ाई करने के दबाव में आ सकते हैं. अध्ययन के अति-उत्साह में अपनी नींद और सेहत को दांव पर न लगाएं, क्योंकि अत्यधिक जागने से अचानक तबीयत गड़बड़ा सकती है. पढ़ाई के बीच पर्याप्त आराम जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तीसरे भाव में चंद्रमा के कारण मानसिक ऊर्जा और पराक्रम उच्च रहेगा. हालांकि, देर रात तक जागने और अनियमित दिनचर्या के कारण सिरदर्द, अनिद्रा या आंखों में थकान की समस्या हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए 15 मिनट प्राणायाम व ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / Silver)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और श्री सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. तीसरे चंद्रमा की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. शाम को किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे राजकीय बाधाएं शांत होंगी, नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और गलत रास्तों से बुद्धि की रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
धर्म
कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील
कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील
धर्म
Parivartini Ekadashi Vrat Paran 2026: परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व
परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
महाराष्ट्र
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
विश्व
ड्रोन का जवाब मिसाइल से, मास्को पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर किए अटैक्स
ड्रोन का जवाब मिसाइल से, मास्को पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर किए अटैक्स
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget