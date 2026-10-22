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आज का वृश्चिक राशिफल: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें, ईगो व जल्दबाजी से नुकसान

आज का वृश्चिक राशिफल: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें, ईगो से नुकसान, ऑफिस में विरोधियों से सतर्कता, दांपत्य में संयम! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख-साधन, घरेलू शांति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक संवेदनशीलता व आंतरिक तनाव स्थान) में संचरण कर रहे हैं.

चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आपको तीव्र भावनात्मक तनाव, मानसिक उद्वेग और बेचैनी से जूझना पड़ सकता है; छोटी-छोटी बातें भी मन को व्यथित कर सकती हैं. इसके साथ ही आज आकाश मंडल में प्रभावी चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष और प्रतिकूल ग्रह गोचर के चलते पारिवारिक व कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता और धैर्य बरतने की सख्त आवश्यकता रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए दिखावे से दूर रहने, ईगो व जल्दबाजी पर नियंत्रण रखने और अनुभवी सलाह से निर्णय लेने का रहेगा.

दिखावे की फिजूलखर्ची से बिगड़ सकता है बजट: बिज़नेस में सामाजिक प्रतिष्ठा या शानो-शौकत के झूठे दिखावे के चक्कर में व्यर्थ की फिजूलखर्ची करने से पूरी तरह बचें; अनावश्यक खर्चों के कारण आपका वित्तीय बजट बुरी तरह लड़खड़ा सकता है.

न्यू बिजनेसमैन अनुभवी लोगों से जरूर लें सलाह: नए कारोबार में कदम रखने वाले उद्यमियों (New Entrepreneurs) को कोई भी महत्वपूर्ण या दीर्घकालिक व्यापारिक फैसला लेते समय अपने फील्ड के किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए.

ईगो और जल्दबाजी से होगा घाटा, मन होगा विचलित: आज आपके स्वभाव में अहंकार (Ego) और हर काम में अनावश्यक जल्दबाजी की प्रवृत्ति हावी रह सकती है; इसके चलते क्लाइंट्स, पार्टनर्स या कर्मचारियों के साथ तीखा मनमुटाव हो सकता है. यह गलती आपको सीधे व्यापारिक घाटे की ओर धकेल सकती है, जिससे मन काफी विचलित रहेगा.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भारी वर्कलोड के दबाव से जूझने, विरोधियों की चाल से बचने और डिप्रेशन से बाहर निकलने का रहेगा.

वर्कलोड का भारी प्रेशर लाएगा शारीरिक व मानसिक थकान: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के कंधों पर आज ऑफिशियल वर्कलोड का दबाव बहुत ज्यादा बना रह सकता है; दिनभर की लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव के कारण शाम तक आपको अत्यधिक फिजिकल और मेंटल थकान महसूस होगी.

प्रतिकूल ग्रह गोचर से विरोधियों के जाल में फंसने का खतरा: ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु कलीग्स और गुप्त विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं; थोड़ी सी असावधानी से आप उनके बनाए जाल में फंस सकते हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

समस्याओं के चलते डिप्रेशन से बचें: वर्कस्पेस पर पिछले कुछ समय से लगातार चली आ रही पेचीदा समस्याओं के चलते आप थोड़े मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रह सकते हैं; खुद को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से ग्रहण दोष घरेलू शांति को प्रभावित करने और जीवनसाथी के साथ तकरार बढ़ाने का संकेत दे रहा है.

ग्रहण दोष से पारिवारिक माहौल में तनाव व पार्टनर संग बहस: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से घर-परिवार का असहज माहौल आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा; जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी बात को लेकर तीखी बहस या मतभेद हो सकता है, इसलिए मौन रहकर विवाद को टालने का प्रयास करें.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को प्रयास रखने होंगे जारी: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) आज अपनी पूरी इच्छाशक्ति के बावजूद अपने संबंधित क्षेत्र में चाह कर भी कुछ खास या उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे; निराश होने के बजाय निरंतर अपने ईमानदार प्रयास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: चौथे भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से सीने में भारीपन, घबराहट, अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों के निवारण हेतु देवाधिदेव महादेव और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' तथा राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी असहाय व्यक्ति या सफाईकर्मी को कुछ सिक्के, सफेद अन्न या वस्त्र दान करें. इससे भावनात्मक तनाव दूर होगा, ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव शांत होंगे, व्यापार में होने वाला घाटा टलेगा, ऑफिस के विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे और दांपत्य जीवन में शांति का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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