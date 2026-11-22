Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से रवि प्रदोष व्रत का बेहद पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपके स्वभाव में थोड़ी कठोरता ला सकती है, जिससे अनावश्यक मानसिक तनाव होने की आशंका है; इसलिए आज अपनी वाणी और व्यवहार में नरमी बनाए रखें.

लेकिन, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योग आपके करियर और व्यापार के लिए बेहद कल्याणकारी साबित होंगे. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरेगी और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Partnerships & Brand Promotion)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर और विस्तार लेकर आया है. आपको किसी नई और प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ने या साझेदारी करने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जिससे भविष्य में अपेक्षित आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है.

अगर आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो आज मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दें. आधुनिक विज्ञापनों के साथ-साथ 'माउथ पब्लिसिटी' (संतुष्ट ग्राहकों के माध्यम से प्रचार) भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होगी.

करियर और नौकरी (MNC Opportunities & Leadership Appreciation)

नौकरीपेशा लोगों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि प्रदोष व्रत का संयोग किसी वरदान से कम नहीं है. विशेष रूप से जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) में कार्यरत हैं, उन्हें आज करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, जहां वे अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता का परचम लहराने में सफल रहेंगे.

कार्यस्थल पर आपकी बेहतरीन मैनेजमेंट क्षमता सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. सीनियर अधिकारियों से लेकर जूनियर्स और सहकर्मी तक आपकी कार्यशैली से प्रेरित होंगे. बस इस बात का ध्यान रखें कि समय काफी व्यस्त और एक्टिव है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से शांत और कूल बनाए रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & IT Career Prospects)

पारिवारिक मोर्चे पर आज सुखद माहौल बना रहेगा. घर के सभी सदस्य आपके व्यवहार और प्रयासों से खुश रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का भरपूर स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा.

ग्रह गोचर की अनुकूलता का सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा. विशेषकर जो छात्र आईटी (IT) सेक्टर से जुड़े हैं या तकनीकी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए करियर में सफलता की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर मानसिक शांति और करियर में सफलता के लिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें. शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र का दान करें. इस उपाय से स्वभाव की कठोरता दूर होगी, मानसिक तनाव कम होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी.

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