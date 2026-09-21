गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 21 सितंबर 2026: पुराने अनुभवों से सुलझेंगी घरेलू उलझनें, पुराने ग्राहकों से बड़ा लाभ, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

आज का वृश्चिक राशिफल 21 सितंबर 2026: पुराने अनुभवों से सुलझेंगी घरेलू उलझनें, पुराने ग्राहकों से बड़ा लाभ, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

वृश्चिक राशिफल 21 सितंबर 2026: पुराने ग्राहकों से व्यापार में बड़ा लाभ, नौकरी में बढ़ेगी साख। गोपनीय बातें न करें साझा, जीवनसाथी की सलाह देगी फायदा. लकी नंबर 2, लकी रंग मैरून.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, नेटवर्किंग व संपर्क स्थान) में संचार करेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और वरिष्ठों की सलाह से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

आज परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत सुखद और शांतिदायक रहेगा. अपने पुराने अनुभवों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप घर की कई जटिल और उलझी हुई परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. छोटी-छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा करने से पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी पुराने घरेलू विवाद को दोबारा कुरेदने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना और आगे बढ़ना अधिक हितकर रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रॉपर्टी व वाहन सौदों में लाभ
आज का तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रॉपर्टी व वाहन सौदों में लाभ
धर्म
आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध
क्या सच में घर बैठे मिलता है गया तीर्थ जैसा फल? जानिए यमराज और इस नक्षत्र से जुड़े शास्त्रीय तथ्य
धर्म
Jitiya Vrat 2026: 3 या 4 अक्तूबर, कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट करें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का सम
Jitiya Vrat 2026: 3 या 4 अक्तूबर, कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट करें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबारियों को आज अपने पुराने संपर्कों और पुराने ग्राहकों से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों के कंधों पर नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान भी काफी मजबूत होगा. एक बात को लेकर विशेष सतर्क रहें—कामकाज से जुड़ी कोई भी गोपनीय रणनीति या जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें और ऑफिस में किसी पर भी आंख मूंदकर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर में एक नई और सकारात्मक दिशा को लेकर विचार बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति आपको अत्यंत मूल्यवान सलाह दे सकता है, जो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होने से अध्ययन को सही दिशा मिलेगी, जिससे उनकी कड़ी मेहनत का बेहतर और उत्साहवर्धक परिणाम सामने आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य बना रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र के मानसिक तनाव को कतई नजरअंदाज न करें. यदि शरीर में अत्यधिक थकान महसूस हो, तो काम के बीच थोड़ा विश्राम अवश्य लें. पेट की सेहत के लिए अधिक तेल-मसालेदार भोजन से परहेज करें और हल्का, सुपाच्य व संतुलित आहार लें. नियमित सुबह की सैर (वॉक) और पर्याप्त नींद आपके लिए गुणकारी रहेगी; मानसिक शांति के लिए कुछ समय शांत व एकांत वातावरण में बिताएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन संबंधी मामलों में आज विशेष सावधानी और समझदारी से चलने की आवश्यकता है. नियमित आय बनी रहेगी, किंतु अचानक कोई घरेलू या आकस्मिक खर्च सामने आ सकता है. किसी भी नई योजना या निवेश में पैसा लगाने से पहले संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय जोखिमों की अच्छी तरह पड़ताल कर लें. किसी को भी बड़ी रकम उधार देने में विशेष सतर्कता बरतें ताकि धन न फंसे.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी और पार्टनर के साथ आपसी भरोसा और अधिक मजबूत होगा. मन में किसी भी प्रकार के शक, संशय या गलतफहमी को बिल्कुल पनपने न दें; यदि कोई बात खटके तो स्पष्ट संवाद करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की सलाह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक साबित होगी, जिससे घर-परिवार में आत्मीयता और गर्मजोशी बढ़ेगी.

लकी अंक: 2

लकी रंग: मैरून (Maroon)

आज का उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल व काले तिल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और दिनभर शुभ फलों की प्राप्ति होग.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रॉपर्टी व वाहन सौदों में लाभ
आज का तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रॉपर्टी व वाहन सौदों में लाभ
धर्म
आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध
क्या सच में घर बैठे मिलता है गया तीर्थ जैसा फल? जानिए यमराज और इस नक्षत्र से जुड़े शास्त्रीय तथ्य
धर्म
Jitiya Vrat 2026: 3 या 4 अक्तूबर, कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट करें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का सम
Jitiya Vrat 2026: 3 या 4 अक्तूबर, कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट करें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ऑटो
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
हेल्थ
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget