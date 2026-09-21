21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, नेटवर्किंग व संपर्क स्थान) में संचार करेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और वरिष्ठों की सलाह से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

आज परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत सुखद और शांतिदायक रहेगा. अपने पुराने अनुभवों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप घर की कई जटिल और उलझी हुई परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. छोटी-छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा करने से पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी पुराने घरेलू विवाद को दोबारा कुरेदने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना और आगे बढ़ना अधिक हितकर रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबारियों को आज अपने पुराने संपर्कों और पुराने ग्राहकों से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों के कंधों पर नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान भी काफी मजबूत होगा. एक बात को लेकर विशेष सतर्क रहें—कामकाज से जुड़ी कोई भी गोपनीय रणनीति या जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें और ऑफिस में किसी पर भी आंख मूंदकर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर में एक नई और सकारात्मक दिशा को लेकर विचार बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति आपको अत्यंत मूल्यवान सलाह दे सकता है, जो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होने से अध्ययन को सही दिशा मिलेगी, जिससे उनकी कड़ी मेहनत का बेहतर और उत्साहवर्धक परिणाम सामने आएगा.

स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य बना रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र के मानसिक तनाव को कतई नजरअंदाज न करें. यदि शरीर में अत्यधिक थकान महसूस हो, तो काम के बीच थोड़ा विश्राम अवश्य लें. पेट की सेहत के लिए अधिक तेल-मसालेदार भोजन से परहेज करें और हल्का, सुपाच्य व संतुलित आहार लें. नियमित सुबह की सैर (वॉक) और पर्याप्त नींद आपके लिए गुणकारी रहेगी; मानसिक शांति के लिए कुछ समय शांत व एकांत वातावरण में बिताएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन संबंधी मामलों में आज विशेष सावधानी और समझदारी से चलने की आवश्यकता है. नियमित आय बनी रहेगी, किंतु अचानक कोई घरेलू या आकस्मिक खर्च सामने आ सकता है. किसी भी नई योजना या निवेश में पैसा लगाने से पहले संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय जोखिमों की अच्छी तरह पड़ताल कर लें. किसी को भी बड़ी रकम उधार देने में विशेष सतर्कता बरतें ताकि धन न फंसे.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी और पार्टनर के साथ आपसी भरोसा और अधिक मजबूत होगा. मन में किसी भी प्रकार के शक, संशय या गलतफहमी को बिल्कुल पनपने न दें; यदि कोई बात खटके तो स्पष्ट संवाद करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की सलाह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक साबित होगी, जिससे घर-परिवार में आत्मीयता और गर्मजोशी बढ़ेगी.

लकी अंक: 2

लकी रंग: मैरून (Maroon)

आज का उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल व काले तिल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और दिनभर शुभ फलों की प्राप्ति होग.

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