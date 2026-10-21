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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से बदलावों का प्रतिरोध, छोटे मुनाफे के चक्कर में बड़े नुकसान से बचें

आज का वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से बदलावों का प्रतिरोध, छोटे मुनाफे के चक्कर में बड़े नुकसान से बचें

आज का वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से बदलावों का प्रतिरोध, छोटे मुनाफे में बड़े नुकसान से बचें, पैतृक व्यापार में संयम, वर्कलोड से न घबराएं! पढ़ें आज का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, पैतृक संपत्ति, आंतरिक प्रतिरोध व कार्यक्षेत्रीय दबाव स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में अचानक आए बदलावों, नए माहौल और बदलती परिस्थितियों के प्रति एक गहरा आंतरिक प्रतिरोध (Resistance to Change) देखने को मिलेगा; आप पुरानी व्यवस्था से चिपके रहने की कोशिश करेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अल्पकालिक मुनाफे के लालच से बचने, पैतृक व्यापार के विवाद शांति से सुलझाने और वर्तमान स्थिति पर फोकस रखने का रहेगा.

छोटे फायदे के चक्कर में बड़े नुकसान से बचें: बिज़नेसमैन को तात्कालिक व नजदीक के छोटे मुनाफे के लालच में आकर दूरगामी व बड़े व्यावसायिक नुकसान का जोखिम उठाने से पूरी तरह बचना होगा; कोई भी फैसला केवल आज के फायदे को देखकर न लें, बल्कि उसके भविष्य के असर को भी तौलें.

पैतृक व्यापार में विवाद बढ़ने की आशंका, लाएं लचीलापन: यदि आप किसी पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो साझेदारों व परिजनों के साथ विवाद गहराने के संकेत हैं; बातचीत के दौरान ज्यादा गुस्सा, आवेश या जिद में आना बिल्कुल उचित नहीं होगा. समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए अपने व्यवहार में लचीलापन (Flexibility) लाएं और हर मसले का शांतिपूर्ण समाधान निकालें.

वर्तमान व्यवस्था पर ही केंद्रित रखें ध्यान: बाजार की नकारात्मक और धीमी परिस्थितियों के चलते व्यावसायिक गतिविधियां अभी सामान्य गति से ही चलेंगी; इसलिए किसी नए बड़े विस्तार में हाथ डालने के बजाय वर्तमान में जैसा चल रहा है, उसी को सुचारू बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सबसे हितकर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के चलते भारी वर्कलोड झेलने, ज्यादा मेहनत से नतीजे पाने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का रहेगा.

ग्रहण दोष से मनमुताबिक नतीजों के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत: सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी; काम के सिलसिले में मनचाहे और संतोषजनक नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से कहीं अधिक कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ेगा.

वर्कलोड की चिंता को न बनाएं चिता, छोड़ें नकारात्मक संगत: वर्कस्पेस पर अचानक अत्यधिक काम का बोझ (Heavy Workload) आने से आप मानसिक रूप से काफी चिंतित और नेगेटिव हो सकते हैं; हमेशा याद रखें कि 'चिंता चिता के समान होती है'. व्यर्थ की चिंता करने और दफ्तर के नकारात्मक लोगों की संगत में बैठने से बचें, तभी आप अपने करियर में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा दांपत्य में धैर्य बरतने और गलतफहमियों को समय के साथ सुलझाने का संकेत दे रहा है.

पार्टनर को लेकर गलतफहमी दूर होने में लगेगा वक्त: जीवनसाथी (Life Partner) को लेकर यदि आपके मन में किसी बात या व्यवहार को लेकर कोई गलतफहमी या अविश्वास पनप गया था, तो उसे तुरंत सुलझाना आज संभव नहीं होगा; इस गलतफहमी को पूरी तरह दूर होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी या दबाव बनाने के बजाय शांति से समय दें.

घरेलू माहौल में संयम है जरूरी: परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपने भीतर के असंतोष या गुस्से को हावी न होने दें; घर के बड़ों की भावनाओं का आदर करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव और नकारात्मक सोच से खुद को बचाकर अध्ययन में जुटने का है. पढ़ाई के दबाव या कठिन विषयों के कारण मन में निराशा आ सकती है, लेकिन सकारात्मक मित्रों के साथ रहकर और शिक्षकों की मदद लेकर आप इस दौर से बाहर निकल सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से सीने में भारीपन, गैस, बेचैनी और मानसिक अवसाद की समस्या परेशान कर सकती है. चिंता से बचें, भरपूर जल पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और राहु मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या हरी इलायची अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या अन्न भेंट करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से उपजा मानसिक प्रतिरोध शांत होगा, ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव दूर होंगे, पैतृक व्यापार के विवाद सुलझेंगे, वर्कलोड की चिंता समाप्त होगी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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