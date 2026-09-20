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आज का वृश्चिक राशिफल 20 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से नैतिक मूल्यों का पालन, सौभाग्य योग से बड़ी कंपनी से जुड़ाव

आज का वृश्चिक राशिफल 20 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से नैतिक मूल्यों का पालन, सौभाग्य योग से बड़ी कंपनी से बिजनेस टाई-अप, बेरोजगारों को नौकरी के अवसर! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संचित कोष, पारिवारिक मूल्य, नैतिक कर्तव्य व कुटुंब स्थान) में संचार करेंगे. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने उच्च नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मर्यादाओं और वचनों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ी कॉर्पोरेट डील्स, अनुभवी मार्गदर्शन और साइड इनकम में वृद्धि का रहेगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में किसी नामी व बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने (Tie-up/Partnership) की आपकी सोची-समझी नीति पूरी तरह कामयाब होगी और आपको शानदार सफलता भी मिलेगी. व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार और विस्तार से संबंधित योजनाओं पर आपको किसी क्षेत्र के अनुभवी व वरिष्ठ इंसान का सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो कारोबार को नई दिशा देगा. थोक व खुदरा व्यापारियों (Wholesale & Retailer Businessmen) की नियमित दैनिक आय में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिलेगी; इसके साथ ही किसी वैकल्पिक स्रोत या साइड इनकम से भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ होता साफ दिख रहा है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के बढ़ते दबाव, सीनियर्स के प्रति आदर और बेरोजगारों के लिए नए अवसरों की सौगात लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर बाद अत्यधिक कार्यभार (Workload) आ जाने की वजह से शारीरिक थकान और कमजोरी हावी रह सकती है. एंप्लॉयड पर्सन को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑफिस में सीनियर्स या उच्चाधिकारियों के किसी भी आदेश की भूलकर भी अवहेलना न करें; उनके निर्देशों का सम्मानपूर्वक पालन करना ही आपके करियर के हित में रहेगा. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से काफी समय से नौकरी तलाश रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए और अत्यंत उचित अवसर बनने के मजबूत योग हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण घर में खुशखबरी साझा करने और दांपत्य में असीम प्रेम भरने का रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी निकटता, विश्वास और समझदारी बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भरपूर प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. इस रविवार (Sunday) को पूरे परिवार के साथ बैठकर कोई बहुत बड़ा व बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार साझा करने का सुखद अवसर मिलेगा, जिससे सभी सदस्यों के चेहरों पर खुशी खिल उठेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मानसिक विश्राम और अपनों के साथ जुड़ने का रहेगा. छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ अपने परिजनों और अभिभावकों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे, जिससे उनके मन का तनाव दूर होगा और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से मन सात्विक रहेगा, किंतु दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ने से शारीरिक कमजोरी, सुस्ती और मांसपेशियों में थकान महसूस हो सकती है. रविवार के दिन सात्विक, ताजा और ऊर्जावान आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच में उचित आराम अवश्य लें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 2रे चंद्रमा के नैतिक बल और सौभाग्य योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या वृद्धजन को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे बड़ी कंपनी से बिजनेस साझेदारी सफल होगी, थोक व खुदरा व्यापार में आय बढ़ेगी, बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिलेगी और परिवार में शुभ समाचार का आगमन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
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