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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का स्नेह, सिंडिकेट में बड़ा पद, अचानक बिज़नेस ट्रैवलिंग

आज का वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का स्नेह, सिंडिकेट में बड़ा पद, अचानक बिज़नेस ट्रैवलिंग

आज का वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का साथ, सिंडिकेट में बड़ा पद, अचानक बिज़नेस यात्रा, करियर में बदलाव लाएगा तरक्की! पढ़ें विजयादशमी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Oct 2026 04:00 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, भ्रातृ सुख, सिंडिकेट लीडरशिप, आकस्मिक व्यावसायिक यात्रा, जूनियर्स का सहयोग व शॉर्ट ट्रिप स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका अपने छोटे-बड़े भाइयों के प्रति अत्यधिक लगाव रहेगा; आप पूरे समर्पण और प्रेम से अपने भाइयों की अच्छी देखभाल और मार्गदर्शन करेंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते सुदृढ़ होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सिंडिकेट में बड़ी पोस्ट हासिल करने, समय प्रबंधन से प्रगति करने और अचानक व्यावसायिक यात्राओं का रहेगा.

शूल योग व मीटिंग में प्रभाव से सिंडिकेट में बड़ी पोस्ट: शूल योग के प्रभाव के बावजूद कॉरपोरेट मीटिंग्स में आपके मधुर संबंधों, कूटनीतिक पकड़ और बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए आपको किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक सिंडिकेट या ट्रेड यूनियन में कोई बहुत बड़ी और जिम्मेदार पोस्ट (Big Post) सौंपी जा सकती है; यह पद आपके व्यक्तिगत व्यापार को नई दिशा और भारी विस्तार देने में बेहद फायदेमंद साबित होगा.

समय का प्रभावी उपयोग लाएगा निरंतर प्रगति: बिजनेसमैन आज समय के एक-एक पल का बहुत ही प्रभावी, अनुशासित और उत्पादक उपयोग करते हुए बाजार में निरंतर प्रगति की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते नजर आएंगे; आपकी समयबद्धता बाजार में मिसाल बनेगी.

सडनली मीटिंग या डील को लेकर होगी ट्रैवलिंग: व्यावसायिक क्षेत्र में अचानक (Suddenly) किसी अहम क्लाइंट मीटिंग या बड़ी डील को फाइनल करने के सिलसिले में व्यापारियों को अनपेक्षित यात्रा (Business Traveling) पर निकलना पड़ सकता है; यह यात्रा आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के रवैये को नजरअंदाज करने, जूनियर्स की मदद से काम निपटाने और करियर में आने वाले बदलावों को अपनाने का रहेगा.

को-वर्कर्स के एटीट्यूड को करें इग्नोर, काम पर दें ध्यान: ऑफिस में कुछ सहकर्मियों (Co-workers) के नकारात्मक एटीट्यूड, अहंकार या बेरुखी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें; दूसरों की बातों से विचलित हुए बिना आप शांति से अपने निर्धारित ऑफिशियल कार्य को समय पर कंप्लीट करने में पूरी ऊर्जा से जुट जाएं.

वर्कप्लेस पर जूनियर्स की हेल्प से पूरा होगा प्रोजेक्ट: कार्यस्थल पर किसी पेचीदा या बड़े प्रोजेक्ट को तय समय-सीमा में पूरा करने में आपके अधीनस्थ कर्मचारियों व जूनियर्स (Juniors) की सक्रिय सहायता और समर्पण आपके कार्य को पूरी तरह सफल और मुकम्मल बनाएगा.

करियर में आने वाले बदलावों को स्वीकारें, लगेंगे चार चांद: वर्तमान समय में आपके करियर या जॉब प्रोफाइल में कुछ नए और अप्रत्याशित परिवर्तन (Career Changes) आ सकते हैं; इनसे डरने या हिचकने के बजाय आगे बढ़कर इन बदलावों को सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि यही परिवर्तन आगे चलकर आपके करियर में चार चांद लगाने का काम करेंगे.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं तथा 'सुंदरकांड' अथवा 'हनुमान चालीसा' का 7 बार पाठ करें. साथ ही आज के दिन अपने भाइयों को कोई उपहार दें या उनके साथ बैठकर प्रेमपूर्वक भोजन करें और माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और भ्रातृ सुख बढ़ेगा, सिंडिकेट में मिले बड़े पद से व्यापार चमकेगा, करियर के बदलाव तरक्की लाएंगे, जूनियर्स का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Oct 2026 04:00 AM (IST)
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