Vrishchik Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, भ्रातृ सुख, सिंडिकेट लीडरशिप, आकस्मिक व्यावसायिक यात्रा, जूनियर्स का सहयोग व शॉर्ट ट्रिप स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका अपने छोटे-बड़े भाइयों के प्रति अत्यधिक लगाव रहेगा; आप पूरे समर्पण और प्रेम से अपने भाइयों की अच्छी देखभाल और मार्गदर्शन करेंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते सुदृढ़ होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सिंडिकेट में बड़ी पोस्ट हासिल करने, समय प्रबंधन से प्रगति करने और अचानक व्यावसायिक यात्राओं का रहेगा.

शूल योग व मीटिंग में प्रभाव से सिंडिकेट में बड़ी पोस्ट: शूल योग के प्रभाव के बावजूद कॉरपोरेट मीटिंग्स में आपके मधुर संबंधों, कूटनीतिक पकड़ और बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए आपको किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक सिंडिकेट या ट्रेड यूनियन में कोई बहुत बड़ी और जिम्मेदार पोस्ट (Big Post) सौंपी जा सकती है; यह पद आपके व्यक्तिगत व्यापार को नई दिशा और भारी विस्तार देने में बेहद फायदेमंद साबित होगा.

समय का प्रभावी उपयोग लाएगा निरंतर प्रगति: बिजनेसमैन आज समय के एक-एक पल का बहुत ही प्रभावी, अनुशासित और उत्पादक उपयोग करते हुए बाजार में निरंतर प्रगति की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते नजर आएंगे; आपकी समयबद्धता बाजार में मिसाल बनेगी.

सडनली मीटिंग या डील को लेकर होगी ट्रैवलिंग: व्यावसायिक क्षेत्र में अचानक (Suddenly) किसी अहम क्लाइंट मीटिंग या बड़ी डील को फाइनल करने के सिलसिले में व्यापारियों को अनपेक्षित यात्रा (Business Traveling) पर निकलना पड़ सकता है; यह यात्रा आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के रवैये को नजरअंदाज करने, जूनियर्स की मदद से काम निपटाने और करियर में आने वाले बदलावों को अपनाने का रहेगा.

को-वर्कर्स के एटीट्यूड को करें इग्नोर, काम पर दें ध्यान: ऑफिस में कुछ सहकर्मियों (Co-workers) के नकारात्मक एटीट्यूड, अहंकार या बेरुखी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें; दूसरों की बातों से विचलित हुए बिना आप शांति से अपने निर्धारित ऑफिशियल कार्य को समय पर कंप्लीट करने में पूरी ऊर्जा से जुट जाएं.

वर्कप्लेस पर जूनियर्स की हेल्प से पूरा होगा प्रोजेक्ट: कार्यस्थल पर किसी पेचीदा या बड़े प्रोजेक्ट को तय समय-सीमा में पूरा करने में आपके अधीनस्थ कर्मचारियों व जूनियर्स (Juniors) की सक्रिय सहायता और समर्पण आपके कार्य को पूरी तरह सफल और मुकम्मल बनाएगा.

करियर में आने वाले बदलावों को स्वीकारें, लगेंगे चार चांद: वर्तमान समय में आपके करियर या जॉब प्रोफाइल में कुछ नए और अप्रत्याशित परिवर्तन (Career Changes) आ सकते हैं; इनसे डरने या हिचकने के बजाय आगे बढ़कर इन बदलावों को सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि यही परिवर्तन आगे चलकर आपके करियर में चार चांद लगाने का काम करेंगे.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं तथा 'सुंदरकांड' अथवा 'हनुमान चालीसा' का 7 बार पाठ करें. साथ ही आज के दिन अपने भाइयों को कोई उपहार दें या उनके साथ बैठकर प्रेमपूर्वक भोजन करें और माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और भ्रातृ सुख बढ़ेगा, सिंडिकेट में मिले बड़े पद से व्यापार चमकेगा, करियर के बदलाव तरक्की लाएंगे, जूनियर्स का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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