Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (रचनात्मकता, कलात्मक कौशल, बुद्धि, शिक्षा, संतान व पूर्व पुण्य स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपको रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र (Creative & Artistic Field) में बड़ी सफलता व सराहना प्राप्त होगी.

1. बिजनेस, क्रिएटिविटी और सुरक्षित निवेश (Business Creativity & Safe Options)

क्रिएटिविटी से मार्केट में लाएंगे भूचाल, चेहरे पर लौटेगी मुस्कुराहट: वज्र योग बनने से आज बिजनेस में लाभ के बेहतरीन आसार बनेंगे, जिससे आपके चेहरे पर पुनः मुस्कुराहट लौटेगी. बिजनेसमैन अपनी नई सोच और क्रिएटिविटी (Creativity) से मार्केट में भूचाल ला देंगे और आपके कॉम्पिटिटर अचंभित रह जाएंगे.

आत्मविश्वास से सुलझाएं समस्या, सुरक्षित आर्थिक विकल्प खोजें: व्यापार में किसी भी प्रकार के भय और डर को छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लगे रहें; आप जटिल से जटिल समस्या को हल करके अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. साथ ही, वित्तीय स्थिरता के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजें.

2. करियर, व्यस्तता और बुद्धिमत्ता (Career Enthusiasm & Problem Solving)

दिनभर बनी रहेगी व्यस्तता, काम के मोर्चे पर होगा कुछ उत्साहजनक: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आप अधिक व्यस्त नजर आ सकते हैं और यह व्यस्तता सारा दिन बनी रह सकती है. हालांकि, काम के मोर्चे पर आज वास्तव में कुछ बेहद उत्साहजनक (Encouraging) घटित होगा.

अपनी बुद्धिमत्ता से हल करेंगे ऑफिस की प्रॉब्लम: कार्यस्थल (Workplace) पर आ रही किसी जटिल समस्या को आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जिससे वरिष्ठों के बीच आपकी छवि निखरेगी.

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Peace, Love & Sports)

परिवार को समर्पित करें समय, लव लाइफ में प्रेम और सौहार्द: आज का यह समय अपने परिवार को समर्पित करने का है; मन को शांत रखें और ध्यान (Meditation) करें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके. घर में चीजें बेहद सुखद और हंसमुख रहेंगी, तथा लव लाइफ में भी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा.

खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत से मिली पहचान पर होगी संतुष्टि: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर मिली पहचान और सराहना से गहरी संतुष्टि प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से दिनभर की भागदौड़ और व्यस्तता के बीच एसिडिटी, सिरदर्द या मानसिक थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और पंचम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या गुड़ का दान करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे व्यापारिक व कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक शांति बनी रहेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.