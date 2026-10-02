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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से मनचाहा काम व नए जॉब ऑफर्स

आज का वृश्चिक राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से मनचाहा काम व नए जॉब ऑफर्स

आज का वृश्चिक राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, लक्ष्मीनारायण योग से मनचाहा काम व नए ऑफर्स, लोन की समस्या दूर! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 04:15 AM (IST)
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Scorpio Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, वैवाहिक सुख, साझेदारी, जनसंपर्क व नई व्यावसायिक शुरुआत स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (8वें भाव) में संचरण करेंगे. सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, आपसी समझ और आत्मीयता में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए नया स्टॉक लाने, सिद्धि योग से रुका धन पाने और प्रभावशाली संपर्कों के लाभ का रहेगा.

न्यू वैरायटी से आकर्षित होंगे ग्राहक: व्यापार में नई वैरायटी और नया स्टॉक शामिल करने पर जोर दें; जब ग्राहकों को लेटेस्ट ट्रेंड्स और नया माल देखने को मिलेगा, तभी वे आपकी दुकान या फर्म की ओर आकर्षित होंगे और बिक्री में उछाल आएगा.

सिद्धि योग से रुका धन वापस: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल है. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से काफी समय से फंसा या रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं; इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखें, आपको काफी हद तक सफलता अवश्य मिलेगी.

महत्वपूर्ण व राजनीतिक व्यक्तियों से लाभ: धार्मिक यात्रा से संबंधित सुखद योजनाएं बनेंगी. साथ ही किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक या राजनीतिक व्यक्ति से औपचारिक मुलाकात होगी, जो भविष्य के व्यापारिक विस्तार के लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक तेजी, सकारात्मक दृष्टिकोण और ट्रांसफर संबंधी मामलों में धैर्य रखने का रहेगा.

दिमाग की तेजी को दें सही दिशा: वर्कस्पेस पर आपका दिमाग सामान्य से बहुत अधिक तेज गति से कार्य करेगा; बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी बौद्धिक ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह सकारात्मक व रचनात्मक दिशा में ही लगाएं.

ट्रांसफर संबंधी गतिविधियां अभी टालें: नौकरीपेशा जातक जो अपने मनचाहे तबादले (Transfer) या विभागीय बदलाव के प्रयास में हैं, उनकी यह गतिविधियां फिलहाल रुकी रहेंगी; क्योंकि वर्तमान ग्रह-गोचर अभी आपके इस निर्णय के पूर्णतः अनुकूल नहीं है, अतः कुछ समय धैर्य रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में संवाद की जरूरत और प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता दर्शा रहा है.

दांपत्य में गलतफहमी से बचें: पति-पत्नी के बीच किसी पुरानी या बाहरी बात को लेकर गलतफहमी और हल्का तनाव पैदा हो सकता है; बातचीत के जरिए इस असमंजस को तुरंत सुलझाएं और एक-दूसरे पर भरोसा रखें.

प्रेम जीवन में मधुरता: लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन काफी सुकून भरा रहेगा; प्रेमी युगल के बीच आपसी समझ, संवेदनशीलता और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक राहत और संतोष का रहेगा. छात्र और युवा अपनी कठिन मेहनत और अभ्यास के अनुरूप उचित व सकारात्मक परिणाम मिलने से बड़ी राहत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की मानसिक सक्रियता और भागदौड़ के चलते शाम को सिर में भारीपन, आंखों में थकान या घुटनों में हल्का दर्द रह सकता है. अपने खान-पान में पौष्टिकता बनाए रखें, खूब पानी पिएं और पर्याप्त आराम लें.

शुभ रंग: ग्रे (Grey)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत आराधना करें और उन्हें पीले पुष्प व चने की दाल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से व्यापारिक समझ बढ़ेगी, सिद्धि योग से अटका धन मिलेगा, दांपत्य की गलतफहमियां दूर होंगी और करियर में नई ऊर्जा का संचार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:15 AM (IST)
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