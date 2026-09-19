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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल

आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल

आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, ऑफिस में बॉस से संबंध उत्तम! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और आयुष्मान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब, सत्कर्म व पुण्य कर्म स्थान) में संचार करेंगे. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पुण्य और सत्कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए; इससे आपके आत्मबल और यश में जबर्दस्त वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के योग, कस्टमर डीलिंग में मधुरता और प्रॉपर्टी के बड़े लाभ का रहेगा. बिजनेसमैन को बाजार में ग्राहकों (Customers) को लेकर पूरी तरह सजग और अलर्ट रहना होगा; सतर्कता बरतने के साथ-साथ ग्राहकों से हमेशा मीठी और मृदु भाषा में बातचीत करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग या समझौते के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा (Foreign Travel) की योजना बन सकती है; भविष्य में यह व्यावसायिक यात्रा आपके लिए अत्यधिक लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने मन से हर तरह का भय और डर निकालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. वहीं, आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आप अपने घर या कार्यालय के रख-रखाव (Maintenance) अथवा नवीनीकरण (Renovation) पर भी कुछ आवश्यक बजट खर्च कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से मधुर संबंध, सुव्यवस्थित कार्यशैली और प्रोजेक्ट्स के जरिए पदोन्नति का मार्ग खोलने का रहेगा. ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अत्यंत उत्तम और सौहार्दपूर्ण रहेंगे, जिससे वर्कस्पेस पर सभी चीजें बहुत ही व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगी. एंप्लॉयड पर्सन को अपने मौजूदा प्रोजेक्ट पर पूरी एकाग्रता और ध्यान बनाए रखना बेहद जरूरी होगा; इसी प्रोजेक्ट के सफल निष्पादन के जरिए निकट भविष्य में आपको करियर में बड़ा इंक्रीमेंट और पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. अपने काम की गुणवत्ता से सीनियर्स का भरोसा जीतें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण घर में विवाह की शहनाई और बड़ों के आशीर्वाद का सुखद माहौल लेकर आया है. परिवार के किसी सदस्य के लिए विवाह संबंधी कोई बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित रिश्ता आ सकता है, जिससे पूरे घर में हर्षोल्लास और खुशी की लहर दौड़ेगी. यदि पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन के किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर आप असमंजस में हैं और अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बिना किसी झिझक या संकोच के घर के बड़ों की सलाह लें; उनका अनुभव आपके लिए सही राह दिखाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मनोकामना पूर्ति का रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर जिस किसी लक्ष्य या संसाधन की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उनकी कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं; जिससे अध्ययन में नया उत्साह जागेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से मन शांत, सात्विक और तनावमुक्त रहेगा. हालांकि, फेस्टिवल सीजन की तैयारियों, रख-रखाव के खर्चों और यात्रा की भागदौड़ के कारण शाम तक हल्की शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 2रे चंद्रमा के पुण्य फल और आयुष्मान योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को फल, भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे कस्टमर से रिश्ते मजबूत होंगे, बिजनेस मीटिंग की विदेश यात्रा सफल होगी, प्रॉपर्टी डीलिंग में लाभ मिलेगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
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