Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 19 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग से जॉब चेंज के अवसर व पारिवारिक मुकदमे में जीत

आज का वृश्चिक राशिफल 19 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग से जॉब चेंज के अवसर व पारिवारिक मुकदमे में जीत

आज का वृश्चिक राशिफल 19 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि, खुद संभालें बिजनेस, सर्वार्थ सिद्धि योग से जॉब चेंज, पारिवारिक मुकदमे में जीत! पढ़ें महानवमी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Oct 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, धार्मिक उपलब्धियां, प्रसिद्धि, स्वयं का प्रबंधन, जॉब चेंज, कानूनी विजय व यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको अपने उच्च आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक कार्यों और परोपकारी उपलब्धियों के चलते समाज और अपने क्षेत्र में जबर्दस्त मान-सम्मान व प्रसिद्धि प्राप्त होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए खुद व्यापार संभालने, लोन के लिए आवेदन करने और भूतकाल की यादों से निकलकर वर्तमान पर ध्यान देने का रहेगा.

खुद संभालें बिजनेस, दूसरों के भरोसे न रहें: बिज़नेस में शानदार अर्निंग और स्थायी मुनाफा पाने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़कर अपने व्यापार की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी; किसी अन्य व्यक्ति, पार्टनर या कर्मचारियों के भरोसे सब कुछ छोड़ने से आपको फायदा न के बराबर ही मिल पाएगा.

बिजनेस निवेश के लिए लोन अप्लाई करना रहेगा सही: यदि व्यापारियों को कारोबार के विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स या त्योहारी सीजन के स्टॉक निवेश के लिए धन की सख्त आवश्यकता है, तो आज बैंक या वित्तीय संस्थान में बिजनेस लोन (Business Loan) के लिए अप्लाई करना बिल्कुल उचित रहेगा; प्रक्रिया में प्रगति होगी.

बीते समय की बातों को छोड़ें, संवारें वर्तमान: बिजनेसमैन को पुरानी गलतियों, घाटे या बीते समय की यादों में खोए रहने से बचना चाहिए; वर्तमान में रहकर ही व्यावहारिक फैसले लें और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए पूरी ऊर्जा से प्रयास करें.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग से बेहतर पैकेज पर जॉब चेंज, ऑफिस में रचे गए षड्यंत्र को बुद्धिमत्ता से सुलझाने और चुनावी रणनीति का रहेगा.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से जॉब चेंज का मानस: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को बाजार से कोई बहुत ही आकर्षक और बेहतर पैकेज (Better Package) वाला प्रस्ताव मिल सकता है; अच्छा अवसर मिलते ही आप अपनी पुरानी जॉब को बदलने (Job Switch) का पूरा मन बना सकते हैं.

षड्यंत्र की गुत्थी सुलझाने के लिए लगाएं दिमाग: ऑफिस में अचानक सामने आई समस्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको बहुत ही ठंडे और तीक्ष्ण दिमाग का इस्तेमाल करना होगा; ध्यान रखें कि यह समस्या किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि वहीं के कुछ ईर्ष्यालु सहकर्मियों ने आपको फंसाने और बदनाम करने के लिए जानबूझकर खड़ी की है, इसलिए कूटनीति से काम लें.

पॉलिटिशियंस करेंगे आगामी चुनाव पर मंथन: राजनीति से जुड़े जातक आज पार्टी हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर आने वाले चुनावों की विस्तृत रूपरेखा, टिकट वितरण और रणनीतियों पर गहन विचार-मंथन करेंगे; आपकी सलाह को तरजीह दी जाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा कुटुंब से जुड़े अदालती मामलों में विजय और पारिवारिक सौहार्द लेकर आया है.

कुटुंब के मुकदमे में मिलेगी निश्चित जीत: घर-परिवार या कुटुंब की संपत्ति को लेकर यदि न्यायालय या कचहरी में किसी प्रकार का विवाद या मुकदमा चल रहा है, तो आज निश्चित रूप से उसमें आपको बड़ी कानूनी विजय हासिल हो सकती है; न्याय आपके पक्ष में आएगा.

यात्रा में सामान की सुरक्षा रखें: यदि किसी काम या धार्मिक आयोजन के सिलसिले में यात्रा (Travel) कर रहे हैं, तो अपने कीमती सामान, दस्तावेजों और नकदी का विशेष ध्यान रखें; असावधानी से सामान छूटने या चोरी होने की आशंका रह सकती है.

महानवमी पर घर में आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना और कन्या पूजन के आयोजन से परिवार में सुरक्षा और सुख-शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन का है. छात्र-छात्राएं, कलाकार और खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में बेहद शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन (Outstanding Performance) करेंगे; आपकी प्रतिभा की हर तरफ सराहना होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, चुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. ऑफिस की साजिशों और भागदौड़ के चलते शाम को हल्का सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है, जिससे बचने के लिए खुद को शांत रखें. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि और पराक्रम में वृद्धि होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से नए जॉब पैकेज का रास्ता खुलेगा, ऑफिस के षड्यंत्र विफल होंगे, पारिवारिक मुकदमों में विजय मिलेगी और बिजनेस में स्वयं के प्रयासों से तरक्की होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का तुला राशिफल 19 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, मैनेजमेंट की गलती से डील हाथ से फिसलने का डर
आज का तुला राशिफल 19 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, मैनेजमेंट की गलती से डील हाथ से फिसलने का डर
धर्म
आज अष्टमी शुरू होते ही भद्रा भी लगेगी, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि योग, क्या देवी की पूजा पर पड़ेगा असर?
आज अष्टमी शुरू होते ही भद्रा भी लगेगी, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि योग, क्या देवी की पूजा पर पड़ेगा असर?
धर्म
विजयादशमी 2026 कब है? 20 या 21 अक्टूबर को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन, नोट करें प्रदोष काल का समय
20 अक्टूबर 2026 को होगा रावण का दहन, मनाई जाएगी विजयादशमी; जानें शस्त्र पूजन और रावण दहन का शुभ मुहूर्त
धर्म
महाअष्टमी की अंजलि सुबह जल्दी क्यों देनी होगी? संधि पूजा छूट जाए तो क्या करें?
महाअष्टमी अंजलि 2026: सुबह जल्दी क्यों पहुंचें? संधि पूजा छूटे तो क्या करें
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'
फ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुजुर्ग मुस्लिम महिला का हुआ निधन तो गांव वालों ने रोक दी रामलीला, बिजनौर में एकता की मिसाल
बुजुर्ग मुस्लिम महिला का हुआ निधन तो गांव वालों ने रोक दी रामलीला, बिजनौर में एकता की मिसाल
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
बॉलीवुड
फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को हाथ में लगी चोट, हॉस्पिटल से निकलने की वीडियो आई सामने
फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को हाथ में लगी चोट, हॉस्पिटल से निकलने की वीडियो आई सामने
इंडिया
'भारत के लिए रची गई थी बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसक साजिश', किरेन रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला
'भारत के लिए रची गई थी बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसक साजिश', रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला
इंडिया
अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना
अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
एग्रीकल्चर
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget