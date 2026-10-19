Vrishchik Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, धार्मिक उपलब्धियां, प्रसिद्धि, स्वयं का प्रबंधन, जॉब चेंज, कानूनी विजय व यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको अपने उच्च आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक कार्यों और परोपकारी उपलब्धियों के चलते समाज और अपने क्षेत्र में जबर्दस्त मान-सम्मान व प्रसिद्धि प्राप्त होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए खुद व्यापार संभालने, लोन के लिए आवेदन करने और भूतकाल की यादों से निकलकर वर्तमान पर ध्यान देने का रहेगा.

खुद संभालें बिजनेस, दूसरों के भरोसे न रहें: बिज़नेस में शानदार अर्निंग और स्थायी मुनाफा पाने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़कर अपने व्यापार की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी; किसी अन्य व्यक्ति, पार्टनर या कर्मचारियों के भरोसे सब कुछ छोड़ने से आपको फायदा न के बराबर ही मिल पाएगा.

बिजनेस निवेश के लिए लोन अप्लाई करना रहेगा सही: यदि व्यापारियों को कारोबार के विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स या त्योहारी सीजन के स्टॉक निवेश के लिए धन की सख्त आवश्यकता है, तो आज बैंक या वित्तीय संस्थान में बिजनेस लोन (Business Loan) के लिए अप्लाई करना बिल्कुल उचित रहेगा; प्रक्रिया में प्रगति होगी.

बीते समय की बातों को छोड़ें, संवारें वर्तमान: बिजनेसमैन को पुरानी गलतियों, घाटे या बीते समय की यादों में खोए रहने से बचना चाहिए; वर्तमान में रहकर ही व्यावहारिक फैसले लें और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए पूरी ऊर्जा से प्रयास करें.

करियर, जॉब और राजनीति (Career, Job & Politics)

नौकरीपेशा जातकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग से बेहतर पैकेज पर जॉब चेंज, ऑफिस में रचे गए षड्यंत्र को बुद्धिमत्ता से सुलझाने और चुनावी रणनीति का रहेगा.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से जॉब चेंज का मानस: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को बाजार से कोई बहुत ही आकर्षक और बेहतर पैकेज (Better Package) वाला प्रस्ताव मिल सकता है; अच्छा अवसर मिलते ही आप अपनी पुरानी जॉब को बदलने (Job Switch) का पूरा मन बना सकते हैं.

षड्यंत्र की गुत्थी सुलझाने के लिए लगाएं दिमाग: ऑफिस में अचानक सामने आई समस्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको बहुत ही ठंडे और तीक्ष्ण दिमाग का इस्तेमाल करना होगा; ध्यान रखें कि यह समस्या किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि वहीं के कुछ ईर्ष्यालु सहकर्मियों ने आपको फंसाने और बदनाम करने के लिए जानबूझकर खड़ी की है, इसलिए कूटनीति से काम लें.

पॉलिटिशियंस करेंगे आगामी चुनाव पर मंथन: राजनीति से जुड़े जातक आज पार्टी हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर आने वाले चुनावों की विस्तृत रूपरेखा, टिकट वितरण और रणनीतियों पर गहन विचार-मंथन करेंगे; आपकी सलाह को तरजीह दी जाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा कुटुंब से जुड़े अदालती मामलों में विजय और पारिवारिक सौहार्द लेकर आया है.

कुटुंब के मुकदमे में मिलेगी निश्चित जीत: घर-परिवार या कुटुंब की संपत्ति को लेकर यदि न्यायालय या कचहरी में किसी प्रकार का विवाद या मुकदमा चल रहा है, तो आज निश्चित रूप से उसमें आपको बड़ी कानूनी विजय हासिल हो सकती है; न्याय आपके पक्ष में आएगा.

यात्रा में सामान की सुरक्षा रखें: यदि किसी काम या धार्मिक आयोजन के सिलसिले में यात्रा (Travel) कर रहे हैं, तो अपने कीमती सामान, दस्तावेजों और नकदी का विशेष ध्यान रखें; असावधानी से सामान छूटने या चोरी होने की आशंका रह सकती है.

महानवमी पर घर में आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना और कन्या पूजन के आयोजन से परिवार में सुरक्षा और सुख-शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन का है. छात्र-छात्राएं, कलाकार और खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में बेहद शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन (Outstanding Performance) करेंगे; आपकी प्रतिभा की हर तरफ सराहना होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, चुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. ऑफिस की साजिशों और भागदौड़ के चलते शाम को हल्का सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है, जिससे बचने के लिए खुद को शांत रखें. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि और पराक्रम में वृद्धि होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से नए जॉब पैकेज का रास्ता खुलेगा, ऑफिस के षड्यंत्र विफल होंगे, पारिवारिक मुकदमों में विजय मिलेगी और बिजनेस में स्वयं के प्रयासों से तरक्की होगी.

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