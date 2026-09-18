Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक आपकी ही राशि वृश्चिक में, यानी आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, मस्तिष्क, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, ओज व निर्णय क्षमता स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. अपनी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से आज आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितारों के अनुकूल सहयोग, अप्रत्याशित धन प्राप्ति और सामाजिक सक्रियता का रहेगा. बिजनेस में आपको ग्रहों और सितारों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपकी समग्र आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की प्रबल संभावना है; किसी पुराने निवेश, अटके सौदे या नए स्रोत से अचानक धन प्राप्त हो सकता है. यदि आप व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य को शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज के दो शुभ मुहूर्त—सुबह 08:15 से 10:15 बजे के मध्य अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य शुरुआत करें; यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन स्थानीय सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं में जो भी संभव हो अपना सहयोग दें; इससे बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और करियर में ऊंची छलांग लगाने का रहेगा. वर्कस्पेस पर साथी को-वर्कर्स के पूर्ण सहयोग व समन्वय से आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को समय से पहले सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे. सीनियर्स और उच्चाधिकारियों की ओर से संस्थान की कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिससे आपके करियर में सीधी ग्रोथ के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. वहीं मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन क्लाइंट्स व व्यापारिक पार्टियों से बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें; इससे आपका काम बेहद सरल होता जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, बल्कि पहले उस पर बहुत गंभीरता और सूझबूझ से विचार करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का गोचर दांपत्य जीवन में नई मिठास और भाग्य का अटूट साथ लेकर आया है. आज आपके और आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के बीच पुरानी दूरियां मिटकर एक नई और सुखद भावनात्मक सन्धि हो सकती है, जिससे दोनों के रिश्ते में नया उत्साह भरेगा. निजी जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी क्योंकि इस समय संपूर्ण भाग्य आपके पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा है. परिवार का माहौल शांत, प्रेमपूर्ण और उत्साहवर्धक रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस और वजन को नियंत्रित रखने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन के बढ़े हुए वजन (Weight Gain) के कारण सेहत और स्टैमिना में कुछ नकारात्मक बदलाव नजर आ सकता है; इसलिए तुरंत अपने वर्कआउट रूटीन को सख्त करें, कैलोरी पर ध्यान दें और अपने शरीर को खेल के अनुकूल चुस्त-दुरुस्त बनाएं.

लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और नई ऊर्जा का संचार रहेगा. हालांकि, खिलाड़ियों और आम जातकों को बढ़ते वजन और शारीरिक शिथिलता के प्रति जागरूक रहना होगा. शुक्रवार के दिन हल्का, पौष्टिक और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी जीवनशैली में अनुशासन लाएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को लाल पुष्प या कमल का फूल अर्पित कर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. लग्न चंद्रमा के पूर्ण आत्मबल और पारिजात-प्रीति योग की सफलता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, मिठाई या भोजन का दान करें; इससे नए बिजनेस की शुरुआत शुभ मुहूर्तों में सफल होगी, अचानक धन लाभ होगा, ऑफिस में सीनियर्स से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

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