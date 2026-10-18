18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव वाणी, संचित धन, वित्तीय प्रबंधन, टीम भावना, संतान सुख व पारिवारिक समरसता स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने बजट और वित्तीय प्रबंधन में कुछ व्यावहारिक मुश्किलों व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए नकदी के प्रवाह और लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय सतर्कता बरतने, टीम के अथक प्रयासों से तगड़ा मुनाफा कमाने और व्यवसाय विस्तार के मौकों को भुनाने का रहेगा.

टीम के अथक प्रयास से मिलेगा अधिक फायदा: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग के बीच व्यापारियों को आज बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हासिल हो सकता है; यह सब आपकी समर्पित टीम और कर्मचारियों के अथक व निरंतर प्रयासों का ही शानदार परिणाम रहेगा, इसलिए उनके योगदान की सराहना अवश्य करें.

अतिरिक्त वर्कलोड को स्टाफ की मदद से करेंगे संतुलित: व्यापार में आज ऑर्डर्स और ग्राहकों की भारी आवाजाही के चलते काम का अतिरिक्त बोझ (Workload) बना रहेगा; हालांकि आप अपनी समझदारी और सक्रिय स्टाफ की भरपूर मदद से हर काम को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संतुलित कर लेंगे.

व्यवसाय में आगे बढ़ने के उचित अवसर: इस समय आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आगे बढ़ाने के कई उचित व अनुकूल अवसर बन रहे हैं; इन सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें और समय का भरपूर सदुपयोग करें.

फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बरतें समझदारी: 2nd हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक खर्चों या भुगतान में देरी के कारण वित्तीय प्रबंधन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं; किसी भी बड़े भुगतान से पहले अपनी बैलेंस शीट को भली-भांति जांच लें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मनचाही सफलता, उत्कृष्ट परिणाम और सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से सभी पर शानदार छाप छोड़ने का रहेगा.

रविवार के दिन मनचाही सफलता व उत्कृष्ट परिणाम: संडे के दिन भी एंप्लॉयड पर्सन के जीवन में करियर के मोर्चे पर मनचाही सफलता और बेहद उत्कृष्ट परिणाम (Outstanding Results) मिलने वाले हैं; आपकी कार्यनिष्ठा आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से जमेगा बढ़िया इम्प्रैशन: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर अपने उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों और जूनियर्स पर अपना जबर्दस्त व सकारात्मक प्रभाव (Impression) छोड़ने के लिए आप जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह सही, सटीक और फलदायी सिद्ध होगा.

आधिकारिक फैसलों में मिलेगी सराहना: कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय या रणनीति में आपकी राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा संतान की उपलब्धि से घर में उल्लास, दांपत्य में सामंजस्य और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाला रहेगा.

संतान के कारण घर में बनेगा खुशी का माहौल: आपकी संतान की किसी विशेष उपलब्धि, अच्छे आचरण या प्रगति के कारण आज घर-परिवार में अपार खुशी और उल्लास का वातावरण बनेगा; परिवार के सभी सदस्यों का मन प्रसन्न रहेगा.

दांपत्य में सामंजस्य व प्रेम जीवन में खुशी: वैवाहिक जीवन (Married Life) में आपसी तालमेल, समझ और सामंजस्य में जबर्दस्त वृद्धि होगी; वहीं लव लाइफ (Love Life) भी बेहद सुखद, रोमांटिक और शांतिपूर्ण रहने से आपका दिल पूरी तरह खुश रहेगा.

दुर्गाष्टमी पर घर में मंगलमय वातावरण: महाअष्टमी के पावन अवसर पर परिवार के साथ मिलकर मां महागौरी का पूजन और कन्या भोज आयोजित करने से घर में आध्यात्मिक सुख-शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन धैर्यपूर्वक साधना में जुटे रहने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बिना विचलित हुए पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित अभ्यास (Practice) में जुटे रह सकेंगे; आपकी यही निरंतरता आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर उत्तम और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, वित्तीय सोच-विचार और भागदौड़ के चलते शाम को हल्का मानसिक तनाव या आंखों में थकान रह सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी (मां दुर्गा के आठवें स्वरूप) की षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन की बाधाएं दूर होंगी, सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में धाक जमेगी, व्यापार में टीम का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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