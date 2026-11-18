Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से चौथे यानी सुख और माता के भाव में स्थित रहेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष बनने के कारण आज घरेलू सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है और कामकाज को लेकर मानसिक व्यस्तता बनी रहेगी.

हालांकि, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपको धैर्य और सही रणनीति के साथ चुनौतियों से बाहर निकलने की शक्ति देंगे. आज पारिवारिक सलाह और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (चौथे भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Overcoming Hurdles & Network Expansion)

व्यापारियों को आज अपने चल रहे कार्यों में कुछ कठिनाइयों और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) के चलते भी व्यावसायिक दबाव महसूस हो सकता है.

ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपने व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार करें और नई रणनीति के साथ अपने टारगेट को हासिल करने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी (Teamwork & Managing Extra Workload)

कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में आज कुछ अव्यवस्था या परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए बाहरी कामों पर समय लगाने के बजाय अपने मुख्य कार्यस्थल पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करें. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों (कोवर्कर्स) के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए, अन्यथा बेवजह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

ऑफिस में किसी सहकर्मी के अनुपस्थित रहने के कारण उनका काम भी आपके हिस्से आ सकता है. अतिरिक्त वर्कलोड का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है और हल्का तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम जरूर करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Guidance & Consistent Practice)

पारिवारिक जीवन में किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए जीवनसाथी या घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आज आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी. उनकी अनुभवी राय आपको सही दिशा दिखाएगी.

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज विषयों की बारीकियों को समझने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. निराश न हों, क्योंकि केवल नियमित अभ्यास और निरंतर रिवीजन से ही आप अपने विषय पर मजबूत पकड़ हासिल कर पाएंगे.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यों की बाधाएं शांत होंगी.

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