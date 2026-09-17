वृश्चिक राशि आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा विवेक, मीटिंग में सलाह को मिलेगा सम्मान व पदोन्नति के योग
Vrishchik Rashifal 17 September 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा विवेक, सरकारी काम होंगे पूरे, मीटिंग में सलाह को सम्मान व पदोन्नति के योग! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और विष्कुम्भ योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी अपनी राशि वृश्चिक में ही संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, मस्तिष्क, विवेक, उत्साह, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता व आत्मबल स्थान) में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा के संचरण से आपके विवेक, बौद्धिक क्षमता और काम करने के उत्साह (Enthusiasm) में जबर्दस्त डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लंबित कार्यों को निपटाने, अनुभवियों से मार्गदर्शन लेने और प्रयोगों में सतर्कता बरतने का रहेगा. बिजनेसमैन के यदि कोई कानूनी दस्तावेज, टैक्स, लाइसेंस या सरकारी काम पेंडिंग (लंबित) चल रहे हैं, तो उन्हें आज ही प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लें; अब इसमें और अधिक विलंब या टालमटोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. व्यापार में बिना सोचे-समझे कुछ नया करने या जल्दबाजी में बड़ा बदलाव करने के प्रयास में आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है; इसलिए स्थापित लीक से हटकर कोई भी कदम फूंक-फूंक कर रखें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में उतरने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या मार्गदर्शक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए; यह मार्गदर्शन आपके बिजनेस की नींव को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करेगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मकता, मीटिंग में दबदबा और पदोन्नति के संकेत लेकर आया है. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन पूरी तरह पॉजिटिव थिंकिंग (सकारात्मक सोच) बनाए रखें, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति अब आपकी पुरानी परेशानियों, दबाव और तनाव को तेजी से घटाने की ओर बढ़ रही है. ऑफिस की किसी बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग में आपकी दी गई राय और सलाह को प्रबंधन द्वारा विशेष महत्व व प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही, आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए संस्थान में पोस्ट (पद) में बढ़ोतरी यानी पदोन्नति की प्रबल संभावना बन सकती है.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का गोचर अत्यंत सुखद, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा. समग्र पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा. जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं, वे अपने रिश्ते को विवाह का अंतिम रूप देने या परिवार से बात आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में यदि कुछ नरमी चल रही थी, तो शाम तक उसमें उल्लेखनीय सुधार संभव है. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपकी कही गई कोई दिल को छू लेने वाली प्यारी बात प्रेमी के मन में गहराई से घर कर जाएगी, जिससे रिश्ता और अटूट होगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन बौद्धिक स्पष्टता और एकाग्रता में वृद्धि का रहेगा. पढ़ाई में आपका फोकस और ध्यान बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा, जिसके चलते पहले जो कठिन और जटिल विषय समझ में नहीं आ रहे थे, वे भी आज बहुत आसानी और सरलता से समझ आने लगेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा, किंतु अत्यधिक उत्साह में खान-पान या आराम की अनदेखी न करें. जीवनसाथी की सेहत में सुधार से मानसिक राहत मिलेगी. गुरुवार के दिन पौष्टिक, सात्विक और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें.
शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष पर जल में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल व गुड़ डालकर अर्घ्य दें. अपनी राशि में स्थित चंद्रमा के पूर्ण शुभ प्रभाव और विवेक की वृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से सरकारी काम पूरे होंगे, मीटिंग में सलाह का मान बढ़ेगा, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी.
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