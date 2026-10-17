17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव वाणी, धन, संचित पूंजी, सामाजिक प्रतिष्ठा, नया व्यावसायिक आरंभ व दांपत्य मधुरता स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके द्वारा किए गए उत्तम और परोपकारी कार्यों के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी; लोग आपकी साख का लोहा मानेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने के शुभ मुहूर्त, मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने और संसाधनों के सही प्रबंधन से अपेक्षा से अधिक लाभ कमाने का रहेगा.

बिजनेस पर ध्यान और नए स्टार्टअप के शुभ मुहूर्त: व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह केंद्रित रहना आज बेहद जरूरी है; यदि आप किसी नए कार्य, फर्म या प्रोजेक्ट का नया स्टार्ट (New Start) करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) अथवा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के मध्य शुरुआत करें; यह समय आपके लिए सर्वाधिक शुभ और फलदायी रहेगा.

मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने से बढ़ेगा मनोबल व आत्मविश्वास: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए आपके द्वारा पूर्व में की गई कड़ी मेहनत के सुखद परिणाम स्वरूप आज आपको कोई बहुत बड़ा और मनचाहा व्यावसायिक प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है; इस बड़ी कामयाबी से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा और आपका मनोबल व आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा.

समय व संसाधनों का सही प्रबंधन देगा भारी मुनाफा: बिजनेसमैन यदि आज अपने कीमती समय, उपलब्ध संसाधनों और आंतरिक ऊर्जा का बिल्कुल सही व सटीक प्रबंधन (Management) करने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी अपेक्षा और अनुमान से कई गुना अधिक शानदार सफलता और वित्तीय लाभ प्राप्त होगा.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन सहकर्मियों संग तालमेल, दोपहर बाद लंबित कार्य पूरे करने और बाजार की तेजी में अत्यधिक व्यस्तता का रहेगा.

सहयोगियों संग तालमेल से पूरा होगा प्रोजेक्ट: वर्कप्लेस पर किसी बड़े या पेचीदा प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में कंप्लीट करने के लिए आपको ऑफिस में सभी सहयोगी कर्मचारियों और जूनियर्स के साथ बेहतर तालमेल व समन्वय बिठाकर चलना होगा; टीमवर्क ही आपकी असली ताकत बनेगी.

दोपहर बाद लाभदायक समय व पेंडिंग कामों का निपटारा: दोपहर के बाद ऑफिस में स्थितियां आपके लिए काफी लाभदायक और सकारात्मक हो जाएंगी; इस अनुकूल समय का लाभ उठाते हुए आप अपने पुराने और लंबित पड़े ऑफिशियल कार्यों को तेजी से पूरा करने की ठोस योजना बना सकते हैं.

मार्केट की तेजी के चलते एंप्लॉयड पर्सन रहेंगे व्यस्त: बाजार में त्योहारी मांग और गति के चलते नौकरीपेशा लोग आज काम के सिलसिले में काफी ज्यादा व्यस्त, सक्रिय और भागदौड़ में रहेंगे; हालांकि यह व्यस्तता आपके करियर को गति देगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा दांपत्य में गलतियों को नजरअंदाज करने और आपसी प्रेम को नई मजबूती देने की प्रेरणा दे रहा है.

छोटी-मोटी गलतियों को करें इग्नोर, बढ़ेगा प्यार: दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के प्रति समझदारी दिखाएं; रिश्ते में आ रही छोटी-मोटी कमियों या गलतियों को तूल देने के बजाय उन्हें उदारतापूर्वक इग्नोर (Ignore) करें, ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच प्यार, अपनापन और स्नेह कई गुना बढ़ जाएगा.

घर में रहेगा सौहार्दपूर्ण वातावरण: पारिवारिक सदस्यों के साथ संवाद में अपनी वाणी को मधुर रखें; नवरात्र के पावन पर्व पर घर में भक्ति, शांति और खुशहाली का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी नियमित दिनचर्या पर टिके रहने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी किसी बड़े भटकाव में आने के बजाय अपनी दैनिक गतिविधियों, अभ्यास और अध्ययन में पूरी निष्ठा से लगे रहेंगे; आपकी यही नियमितता भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और बुधादित्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान रहेगा. दोपहर बाद की भागदौड़ से शाम को आंखों या गले में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से समाज में यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए प्रोजेक्ट्स में मनचाही सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में लंबित कार्य पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में असीम प्रेम बना रहेगा.

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