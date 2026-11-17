Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि में रहने के बाद आपकी राशि से चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी रुचि और पसंद के कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा, जिससे मन में उत्साह बना रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और वृद्धि योग आपके लिए तरक्की के नए अवसर लाएंगे. हालांकि, दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा, इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में पारिवारिक और घरेलू मामलों में थोड़ी सावधानी बरतना उचित रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (तीसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Clients & Family Advice)

वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट्स जुड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं. क्लाइंट बेस बढ़ने से आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन आप अपनी उपलब्धियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे और और बेहतर करने की सोचेंगे.

पुश्तैनी या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज अपने घर के बड़ों और अपनों की सलाह को पूरा महत्व देना चाहिए. उनकी बातों पर अमल करने में ही आपकी भलाई छिपी है. कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने प्रयास बढ़ाएं और हर महत्वपूर्ण मीटिंग में टीम के सभी सदस्यों की राय जरूर लें.

करियर और नौकरी (Cordial Relations & Harmony)

नौकरीपेशा लोगों के विनम्र और मधुर व्यवहार के कारण आज कार्यस्थल पर सहकर्मी और सीनियर्स दोनों आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे. आगे भी इसी तरह का बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें.

अगर पिछले कुछ समय से ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ कोई मनमुटाव या अनबन चल रही है, तो आज का दिन उस रिश्ते को सुधारने के लिए बेहद अनुकूल है. अपनी तरफ से पहल करके गिले-शिकवे दूर करने का प्रयास करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Focused Study & Health Alert)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अब सामान्य पढ़ाई के बजाय बेहद अनुशासित और प्रोफेशनल तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी, तभी वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सतर्कता जरूरी है. परिवार में अगर किसी सदस्य को यूरिन इन्फेक्शन (मूत्र संबंधी संक्रमण) की समस्या है, तो उन्हें वर्तमान समय में अपनी सेहत और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 1

मंगलवार विशेष अचूक उपाय

ग्रहण दोष के नकारात्मक असर से बचने और कार्यों में सफलता पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंदों को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें तथा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें, इससे पारिवारिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.