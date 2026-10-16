Vrishchik Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, संचित पूंजी, कार्यप्रणाली में बदलाव, अधिकारियों से संवाद व रिश्तों में संवेदनशीलता स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पैतृक धन या पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Wealth) की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे; पारिवारिक कोष और संचित पूंजी में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए पैतृक धन लाभ, शोभन योग से बदलाव के शुभ फल, ऑनलाइन कार्यों से गति और नए उद्यमियों की चुस्ती का रहेगा.

पैतृक धन की प्राप्ति व शोभन योग का लाभ: दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पैतृक धन और अटका हुआ पारिवारिक पैसा मिलने के मजबूत योग हैं; साथ ही शोभन योग के प्रभाव से आपने अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में जो भी हालिया बदलाव किए हैं, उनके अत्यंत सकारात्मक और मुनाफेदार परिणाम सामने आएंगे.

न्यू बिजनेसमैन की चुस्ती से नहीं होगी देरी: नए कारोबारी (New Entrepreneurs) आज पूरे दिन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद चुस्त, फुर्तीले और सक्रिय बने रहेंगे; आपकी इस तत्परता के चलते किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक काम में देरी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी.

मीडिया व ऑनलाइन कार्यों पर दें विशेष ध्यान: बदलते बाजार को देखते हुए मीडिया, डिजिटल प्रमोशन और ऑनलाइन व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; इससे आपके पारंपरिक व्यापार को नई गति और विस्तार देने में बड़ी सहायता मिलेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों से मतभेद से बचने, एकाग्रता बनाए रखने और त्योहारी सीजन में घर-दफ्तर के बीच संतुलन साधने का रहेगा.

अधिकारियों से मतभेद की आशंका, एकाग्रता रखें कायम: ऑफिस में किसी बात को लेकर उच्चाधिकारियों (Boss/Officers) के साथ वैचारिक मतभेद या तनातनी होने की संभावना बन रही है; इससे आपका ध्यान भटकेगा और काम पर एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है. बहस में पड़ने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें.

फेस्टिव सीजन में घर और ऑफिस का तालमेल बिठाने में दिक्कत: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे एंप्लॉयड पर्सन को घर-परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन व तालमेल बिठाने में कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

पेशेवर मर्यादा का पालन: कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी भी विवादित मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतने और मानसिक शांति बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

रिश्तों के मामले में संभलकर रहें: व्यक्तिगत संबंधों और नाते-रिश्तेदारों के मामले में आज आपको काफी संभलकर चलना होगा; छोटी सी गलतफहमी के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक रूप से असहजता या परेशानी महसूस हो सकती है.

शांति और संयम ही समाधान: घर-परिवार में किसी भी संवेदनशील चर्चा के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें; कटु वचनों से बचें और अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने फील्ड में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के निरंतर और समर्पित प्रयासों में जुटे रहेंगे; आपकी यह एकाग्रता जल्द ही सुखद परिणाम देगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और कार्यक्षेत्र के तनाव के चलते मानसिक अशांति और हल्की शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / रूपहला)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से पैतृक धन व वाणी में मधुरता प्राप्त होगी, शोभन योग से कार्यप्रणाली के बदलाव सफल होंगे, अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और पारिवारिक व शारीरिक शांति मिलेगी.

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