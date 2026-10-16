Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 16 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन की प्राप्ति, शोभन योग से कार्यप्रणाली में बदलाव के सकारात्मक परिणाम

आज का वृश्चिक राशिफल 16 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन की प्राप्ति, शोभन योग से कार्यप्रणाली में बदलाव के सकारात्मक परिणाम

आज का वृश्चिक राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 2nd चंद्रमा से पैतृक धन, शोभन योग से कार्यप्रणाली में बदलाव के शुभ फल, ऑनलाइन बिजनेस में तेजी, ऑफिस में सतर्क रहें! पढ़ें मां कात्यायनी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Oct 2026 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, संचित पूंजी, कार्यप्रणाली में बदलाव, अधिकारियों से संवाद व रिश्तों में संवेदनशीलता स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पैतृक धन या पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Wealth) की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे; पारिवारिक कोष और संचित पूंजी में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए पैतृक धन लाभ, शोभन योग से बदलाव के शुभ फल, ऑनलाइन कार्यों से गति और नए उद्यमियों की चुस्ती का रहेगा.

पैतृक धन की प्राप्ति व शोभन योग का लाभ: दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पैतृक धन और अटका हुआ पारिवारिक पैसा मिलने के मजबूत योग हैं; साथ ही शोभन योग के प्रभाव से आपने अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में जो भी हालिया बदलाव किए हैं, उनके अत्यंत सकारात्मक और मुनाफेदार परिणाम सामने आएंगे.

न्यू बिजनेसमैन की चुस्ती से नहीं होगी देरी: नए कारोबारी (New Entrepreneurs) आज पूरे दिन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद चुस्त, फुर्तीले और सक्रिय बने रहेंगे; आपकी इस तत्परता के चलते किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक काम में देरी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी.

मीडिया व ऑनलाइन कार्यों पर दें विशेष ध्यान: बदलते बाजार को देखते हुए मीडिया, डिजिटल प्रमोशन और ऑनलाइन व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; इससे आपके पारंपरिक व्यापार को नई गति और विस्तार देने में बड़ी सहायता मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों से मतभेद से बचने, एकाग्रता बनाए रखने और त्योहारी सीजन में घर-दफ्तर के बीच संतुलन साधने का रहेगा.

अधिकारियों से मतभेद की आशंका, एकाग्रता रखें कायम: ऑफिस में किसी बात को लेकर उच्चाधिकारियों (Boss/Officers) के साथ वैचारिक मतभेद या तनातनी होने की संभावना बन रही है; इससे आपका ध्यान भटकेगा और काम पर एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है. बहस में पड़ने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें.

फेस्टिव सीजन में घर और ऑफिस का तालमेल बिठाने में दिक्कत: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे एंप्लॉयड पर्सन को घर-परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन व तालमेल बिठाने में कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

पेशेवर मर्यादा का पालन: कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी भी विवादित मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतने और मानसिक शांति बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

रिश्तों के मामले में संभलकर रहें: व्यक्तिगत संबंधों और नाते-रिश्तेदारों के मामले में आज आपको काफी संभलकर चलना होगा; छोटी सी गलतफहमी के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक रूप से असहजता या परेशानी महसूस हो सकती है.

शांति और संयम ही समाधान: घर-परिवार में किसी भी संवेदनशील चर्चा के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें; कटु वचनों से बचें और अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने फील्ड में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के निरंतर और समर्पित प्रयासों में जुटे रहेंगे; आपकी यह एकाग्रता जल्द ही सुखद परिणाम देगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और कार्यक्षेत्र के तनाव के चलते मानसिक अशांति और हल्की शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / रूपहला)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से पैतृक धन व वाणी में मधुरता प्राप्त होगी, शोभन योग से कार्यप्रणाली के बदलाव सफल होंगे, अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और पारिवारिक व शारीरिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का तुला राशिफल 16 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का स्नेह, नई नौकरी के सफल प्रयास व लव लाइफ में करियर पर फोकस
आज का तुला राशिफल 16 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का स्नेह, नई नौकरी के सफल प्रयास व लव लाइफ में करियर पर फोकस
धर्म
ओडिशा का अनोखा देवी मंदिर: साल में केवल 11 दिन खुलते हैं कपाट, बाकी दिनों में दरवाजे बंद रहने की वजह जान रह जाएंगे हैरान!
ओडिशा का अनोखा देवी मंदिर: साल में केवल 11 दिन खुलते हैं कपाट, बाकी दिनों में दरवाजे बंद रहने की वजह जान रह जाएंगे हैरान!
धर्म
Durga Puja 2026: मां दुर्गा को निमंत्रण देने के बाद क्यों जगाते हैं? बंगाल की पूजा में इन रस्मों का क्या मतलब है
Durga Puja 2026: मां दुर्गा को पहले निमंत्रण, फिर जगाने की रस्म… बिल्व निमंत्रण और अकाल बोधन में क्या फर्क?
धर्म
नवरात्रि पर न्यूयॉर्क के मेयर ने लिया सिंदूर खेला और गोलू का नाम… क्या हैं ये परंपराएं?
नवरात्रि पर न्यूयॉर्क के मेयर ने लिया सिंदूर खेला और गोलू का नाम… क्या हैं ये परंपराएं?
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget