Aaj Ka Vrishchik Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और यात्रा के स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे.

तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपका स्वभाव बेहद सहज, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने वाला रहेगा. शाम के समय सूर्य देव भी आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा चरम पर रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (तीसरे भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और प्रॉपर्टी (Sudden Profit & Property Deals)

गण्ड और सर्वार्थसिद्धि जैसे शुभ योगों के निर्माण से व्यापारियों को आज अचानक बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं, जिससे आपके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि बनी रहेगी. यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो आज उस पर गंभीरता से ध्यान दें, काम बनने की प्रबल संभावना है.

करियर और नौकरी (Target Achievement & Transfer)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा, आप कार्यस्थल पर अपने टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. लेकिन, सफलता के बीच अपने भीतर अहंकार को बिल्कुल न आने दें. आज किसी दूसरी ब्रांच या नए स्थान पर ट्रांसफर होने की संभावना भी बन रही है, इसलिए मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को ऑफिशियल काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Family Trip, Focus & Health Care)

आपने जिन कामों की जिम्मेदारी खुद ली है, उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं और मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें. परिवार के साथ किसी नई जगह घूमने जाने की योजना बन सकती है.

लव और लाइफ पार्टनर के साथ दिन बेहद खुशनुमा बीतेगा और प्यार भरी बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा. सामाजिक स्तर पर होने वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. सेहत के मोर्चे पर बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार या एलर्जी परेशान कर सकती है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें.

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

सोमवार विशेष अचूक उपाय

तीसरे भाव के चंद्रमा और राशि स्वामी मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें. 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र की एक माला जप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

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