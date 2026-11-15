Aaj Ka Vrishchik Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन, संचार और छोटी यात्राओं के स्थान में मकर राशि में गोचर करेंगे.

तृतीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. संडे का दिन आपके लिए नए संपर्क बनाने और अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Networking & Short Business Trips)

व्यापारी वर्ग के लिए आज नेटवर्किंग और मार्केटिंग से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी काम के सिलसिले में की गई छोटी यात्रा भविष्य में बड़े ऑर्डर दिलवा सकती है. ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों को आज नए क्लाइंट्स मिलेंगे. जोखिम भरे निवेश से बचें और केवल ठोस योजनाओं पर ही धन लगाएं.

करियर और नौकरी (Communication Skills & Recognition)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. मीडिया, सेल्स और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को संडे के दिन कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Sibling Support & Active Routine)

छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और किसी पारिवारिक मुद्दे पर उनका सहयोग मिलेगा. लव पार्टनर के साथ आउटिंग या डिनर का प्लान बन सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ग्रुप डिस्कशन से लाभ होगा. सेहत सामान्य रहेगी, सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको दिनभर तरोताजा रखेगा.

लकी कलर: मैरून (गहरा लाल)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय

आज रविवार के दिन कार्यक्षेत्र में सफलता और साहस में वृद्धि के लिए सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें. स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं. शाम के समय हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा पक्षियों को दाना डालें. इस उपाय से विरोधियों पर विजय मिलेगी और रुके काम बनेंगे.

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