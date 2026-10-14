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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 14 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत दृढ़ संकल्प, MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका

आज का वृश्चिक राशिफल 14 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत दृढ़ संकल्प, MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका

आज का वृश्चिक राशिफल 14 अक्टूबर 2026: लग्न चंद्रमा से दृढ़ संकल्प, MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका, बिजनेस यात्रा से लाभ, टीचर्स से मार्गदर्शन! पढ़ें मां कुष्मांडा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 07:20 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि वृश्चिक में (प्रथम भाव यानी लग्न भाव आत्मबल, मजबूत दृढ़ संकल्प, व्यावसायिक यात्रा, एमएनसी में विदेश प्रोजेक्ट व धार्मिक सहभागिता स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप गजब के मजबूत दृढ़ संकल्प (Strong Determination) के धनी होंगे; आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप किसी भी कठिन चुनौती का सामना पूरी दृढ़ता से करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने, व्यावसायिक यात्रा से मुनाफे और आय में निरंतर बढ़ोतरी का रहेगा.

सही समय पर सटीक निर्णय दिलाएगा तरक्की: बिजनेस में विशेष ध्यान दें कि सही समय पर लिया गया सही और साहसिक निर्णय ही आपको वास्तविक व्यावसायिक तरक्की दिला सकता है; किसी भी सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें.

व्यावसायिक यात्रा का प्रोग्राम रहेगा लाभदायक: व्यापार के विस्तार या नए क्लाइंट्स से मिलने के लिए किसी व्यावसायिक यात्रा (Business Travel) की रूपरेखा या प्रोग्राम बनेगा; यह यात्रा भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी.

आमदनी में होगी बढ़ोतरी: व्यावसायिक मोर्चे पर हालात पूरी तरह सामान्य, स्थिर और सकारात्मक रहेंगे; दिन कारोबार के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा और आपकी दैनिक इनकम में कुछ ठोस बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बनेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मल्टीनेशनल कंपनी वालों को विदेश यात्रा या ऑन-साइट प्रोजेक्ट मिलने, सीनियर्स संग भविष्य की प्लानिंग और काम की चुनौतियों से निपटने का रहेगा.

MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा व ऑन-साइट प्रोजेक्ट: मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों को आज विदेश यात्रा (Foreign Travel) या ऑन-साइट प्रोजेक्ट (On-Site Project) मिलने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है; यह आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

सीनियर्स के साथ बनेगी भविष्य की प्लानिंग: एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस में अपने उच्चाधिकारियों और सीनियर्स के साथ बैठकर आगामी प्रोजेक्ट्स और करियर के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्लानिंग बनाएंगे.

काम के सिलसिले में आएंगी कुछ कठिनाइयां: हालांकि, दैनिक नौकरी में कामकाज के सिलसिले में कुछ अचानक आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और तकनीकी अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है; अपने दृढ़ संकल्प से उनका समाधान निकालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्न चंद्रमा घर में प्रेम, सौहार्द और नवरात्र पर्व पर धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता का योग बना रहा है.

घर-परिवार में प्रेम और सौहार्द का माहौल: परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल, आत्मीयता और प्रेम का सुंदर वातावरण बना रहेगा; घरेलू जीवन में मानसिक शांति का अनुभव होगा.

धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में बनेंगे भागीदार: त्योहारी सीजन और शारदीय नवरात्र के पावन अवसर को देखते हुए घर या समाज में किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम, माता के जागरण या पूजा-पाठ के आयोजन में आप सक्रिय भागीदार बन सकते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और गुरुजनों के आशीर्वाद का है. छात्र-छात्राओं को अपने टीचर्स और मेंटर्स से ज्ञान की अनमोल बातें और गूढ़ विषय सीखने को मिलेंगे; गुरुजनों से मिला यह विशेष मार्गदर्शन आपके शैक्षणिक भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. मजबूत दृढ़ इच्छाशक्ति से आप थकान को मात देंगे. सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे लग्न के चंद्रमा से आपका दृढ़ संकल्प और आत्मबल बढ़ेगा, बिजनेस यात्रा से बड़ा धन लाभ होगा, एमएनसी में विदेश प्रोजेक्ट का सपना साकार होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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